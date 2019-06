Costa Rica vs. México: conoce AQUÍ cómo seguir EN DIRECTO el partido por la Copa Oro 2019

Costa Rica y México se enfrentarán en el Estadio NRG este sábado 29 de junio a las 20:30 horas en Perú por los cuartos de final de la Copa Oro 2019 . En el país azteca, el determinante compromiso será transmitido vía Univision TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Sky HD, Canal de las Estrellas, TDN, Azteca Deportes y Televisa Deportes.

El cuadro ‘Tico’ llega al compromiso tras haber caído 2-1 ante Haití en el cierre del Grupo B. A raíz de dicho resultado, los dirigidos por Gustavo Matosas accedieron a esta instancia del certamen como segundos de su zona con seis puntos.

Si bien Costa Rica no es favorita a quedarse con la victoria frente al conjunto azteca por los cuartos de final de la Copa Oro 2019 , hará todo lo posible por aprovechar las flaquezas de su rival con tal de llegar a las semifinales.

Costa Rica perdió 2-1 ante Haití en la tercera fecha del Grupo B de la Copa Oro 2019. (AFP)

“( México ) ataca rápido, llega con mucha gente a la portería rival, pero sube con muchos jugadores y comete muchos errores", señaló el estratega Matosas, según apunta la agencia AFP.

Los aztecas , en tanto, disputarán los cuartos de final de la Copa Oro 2019 luego de vencer 3-2 a Martinica y quedar líderes del Grupo A con nueve puntos, producto de tres victorias en dicha zona que los hacen candidatos al título.

México , de la mano de Gerardo ‘El Tata’ Martino , atraviesa un buen presente futbolístico. No pierde desde antes del inicio del torneo de la Concacaf (tuvo cuatro amistosos de preparación y en todos se quedó con el triunfo), por lo que ahora, frente a Costa Rica , pretende extender esa buena racha.

México venció 3-2 a Martinica en la tercera fecha del Grupo A de la Copa Oro 2019. (AFP)

Costa Rica vs. México: alineaciones posibles

Costa Rica : Leonel Moreira, Cristian Gamboa, Kendall Waston, Óscar Duarte, Bryan Oviedo, Joel Campbell, Celso Borges, Allan Cruz, Elías Aguilar, Mayron George y Bryan Ruiz.

DT: Gustavo Matosas.

México : Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Diego Reyes, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Jonathan dos Santos, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Uriel Antuna.

DT: Gerardo Martino.



¿Dónde y cómo ver en directo el partido por la Copa Oro 2019?

México: 20:30 horas (en Ciudad de México) vía Univision TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Sky HD, Canal de las Estrellas, TDN, Azteca Deportes y Televisa Deportes

Costa Rica: 19:30 horas vía TDN, Repretel, Sky HD y Teletica

Estados Unidos: 21:30 horas (en Washington D.C.) vía Univision, Univision Deportes, Univision NOW y FOX Sports 1

Argentina: 22:30 horas vía Canal de las Estrellas

Brasil: 22:30 horas (en Brasilia) vía DAZN Brazi