Costa Rica vs. Nicaragua: fecha, horarios y canales del duelo por la Copa Oro

Las selecciones de Costa Rica y Nicaragua medirán fuerzas este domingo por la primera jornada del grupo B de la Copa Oro 2019, duelo que se disputará en el Estadio Nacional de Costa Rica.

El compromiso se iniciará a las 7:30 de la noche (hora peruana) y será transmitido para los residentes en Costa Rica a través de por Teletica Canal 7, Repretel y Sky HD, que también llevará las acciones del encuentro para los ciudadanos en Nicaragua.

Costa Rica vs. Nicaragua | Horarios en el mundo:

18:30 horas - Costa Rica, Nicaragua

19:30 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

01:30 horas del lunes - Reino Unido

02:30 horas del lunes - España, Alemania, Italia, Francia

El grupo B de la Copa Oro se presenta con Costa Rica como claro favorito respecto rivales de países con menor tradición futbolística como son Nicaragua, Haití y Bermudas.

Copa Oro | Canales de transmisión por país:

Costa Rica - Teletica Canal 7 / Sky HD / Repretel

México - Sky HD / Blue To Go

Nicaragua - Sky HD

Panamá - TVMax 9 / Sky HD

Estados Unidos - Fox Sports / Univision Deportes

Honduras - Sky HD

El Salvador - Sky HD / TCS GO / Canal 4 El Salvador

Los 'ticos' son los únicos que han ido a cinco Mundiales y se perfilan como una de las selecciones consideradas potencias de la Concacaf, junto a México, Estados Unidos y Honduras.

Haití es el único otro integrante del grupo B con una participación mundialista (Alemania-1974), mientras que Nicaragua es un país de tradición beisbolera que comienza a despuntar en el fútbol, y Bermudas es un misterio.

El grupo debutará este domingo con los duelos Haití-Bermudas y Costa Rica-Nicaragua, en el Estadio Nacional de San José, lo que marcará la primera vez que el torneo de naciones de Concacaf juega una fecha en América Central.

Sus siguientes fechas serán el 20 de junio en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, con los partidos Nicaragua-Haití y Costa Rica-Bermudas. El día 24 se enfrentan Bermudas-Nicaragua y Haití-Costa Rica en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey.

De los cuatro integrantes del grupo, los participantes más constantes de la Copa Oro son Costa Rica y Haití, aunque ninguna de las dos selecciones sabe lo que es ganar el torneo, dominado por México y Estados Unidos.

Más aún, los dos llegan arrastrando malos resultados en sus partidos de preparación para la Copa Oro. Costa Rica ha jugado cuatro partidos bajo el mando del actual técnico, Gustavo Matosas, con tres derrotas (Perú, Guatemala y Estados Unidos) y una sola victoria ante Jamaica.

La Copa Oro será una dura prueba para el técnico de Costa Rica, y una oportunidad de reconquistar a la afición que está desencantada con su selección.

No contará para ello con su principal figura, el arquero Keylor Navas, quien pidió ausentarse de la selección mientras negocia su situación contractual, tras quedar fuera del Real Madrid.

'La sele' también irá en desventaja por llevar solo 22 jugadores, frente a los 23 que tienen derecho, luego de que el volante Jimmy Marín abandonó al combinado tico para incorporarse a un equipo de Israel.

Con información de AFP