Costa Rica vs. Panamá en vivo se enfrentan este lunes 26 de junio del 2023 en el Lockhart Stadium por la primera jornada del Grupo C de la Copa Oro. Hace algunos meses, por la Nations League, ambas selecciones midieron fuerzas, donde los panameños se quedaron con la victoria gracias al único gol de José Fajardo. Esta vez, los ‘ticos’ esperan que la historia sea diferente. Este partido será transmitido por las señales de RPC, Teletica, Flow Sports, ESPN, Star Plus y VIX+. El encuentro iniciará a partir de las 19:30 (hora peruana).

