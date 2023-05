Erling Haaland estuvo cerca de marcar el primero para el Manchester City en la semifinal de la Champions League ante Real Madrid; sin embargo, un milagroso Thibaut Courtois apareció en escena para despejar los certeros cabezazos del noruego.

Atajada de Courtois

Segunda atajada de Courtois

Partido Real Madrid vs. Manchester City en Star Plus en vivo por el pase a la final de Champions League. Sigue el partido de vuelta entre los equipos de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola por la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones 2022/2023, donde Inter y AC Milan pelea también por convertirse en los próximos ganadores de la ‘Orejona’. La revancha es este miércoles 17 de mayo a las 2:00 p. m. en el Etihad Stadium, donde se espera un marco espectacular. ESPN y Star Plus pasan la transmisión por TV, por internet y en streaming.