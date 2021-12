Conforme a los criterios de Saber más

Como si se tratase de una pesadilla, de un deja vu, el fútbol europeo ha entrado en pánico ante el recrudecimiento de la pandemia del coronavirus. Sobre todo la Premier League, el certamen inglés que ha sido obligado a suspender partidos por los contagios masivos en los clubes. Este fin de semana se suspendieron seis de los diez partidos de la jornada 18. La fecha 17 tuvo tres encuentros postergados y la 16°, uno.

Los récord de casos confirmados en el Reino Unido -93.045 positivos el último viernes, una cifra nunca vista en toda la pandemia- se reflejan también en los clubes ingleses. Entre el 6 y 12 de diciembre, la Premier reportó 42 contagiados en futbolistas y miembros del staff de los equipos. Un incremento demasiado marcado si se tiene en cuenta que entre el 29 de noviembre y 5 de diciembre solo se registraron 12 casos.

El Manchester United de Cristiano Ronaldo es uno de los más afectados. Los ‘Red Devils’ no han podido disputar las últimas dos fechas (vs. Brentford y vs. Brighton) por un brote masivo en la institución. De hecho, según informó Sky Sports, el elenco dirigido por Rangnick solo tiene a disponibilidad a siete futbolistas.

Asimismo, en la jornada pasada que se jugó a mitad de semana, Liverpool (Van Dijk, Fabinho y Curtis Jones) y Chelsea (Lukaku, Werner, Hudson-Odoi y Chilwell) presentaron casos positivos pero aún así jugaron ante Newcastle (victoria por 3-1) y Everton (1-1), respectivamente. Y lo volverá a hacer -si no hay postergación en las últimas horas- este domingo ante Wolves (9 a.m.) y Tottenham (11 a.m.).

Por el momento, el reducido fixture de este fin de semana va así: Leeds vs. Arsenal, Newcastle vs. Manchester City, Chelsea vs. Wolves y Tottenham vs. Liverpool. El Aston Villa vs. Burnley también se suspendió este mismo sábado.

Partidos suspendidos Fecha Brighton vs. Tottenham 16 Brentford vs. M. United 17 Burnley vs. Watford 17 Leicester vs. Tottenham 17 M. United vs. Brighton 18 Southampton vs. Brentford 18 Watford vs. Crystal Palace 18 West Ham vs. Norwich 18 Everton vs. Leicester 18 Aston Villa vs. Burnley 18

“Queremos jugar, pero si seguimos así tendremos que pensar en parar la Premier”, confesó hace unos días Graham Potter, técnico de un Brighton mermado por el virus que perdió 1-0 ante el Wolves la fecha pasada. “Aplazar la jornada de la Premier (18 y 19 de diciembre) y los cuartos de la Carabao Cup (21-22) daría tiempo a todos para desinfectar los campos de entrenamiento y recuperar a los jugadores. Sería lo más sensato y llegaríamos al Boxing Day sin problemas” , alzó la voz Thomas Frank, entrenador del Brentford que presentó 13 casos.

El Boxing Day, la fecha especial de la Premier que se disputa todos los 26 de diciembre desde 1860, corre peligro. A una semana, los aficionados británicos esperan disfrutar -o por lo menos distraerse en medio de un contexto difícil por el coronavirus- con una jornada que no se detuvo nunca.

Por lo pronto, la Premier ha regresado a las medidas de emergencia en los clubes (pruebas diarias y mascarillas) y el gobierno británico obliga a mostrar el ‘pasaporte COVID’ o una prueba negativa para acceder a los estadios. Además, recomiendan el uso de mascarillas (en ambientes cerrados ya es obligatorio). Lo que no se quiere es que los estadios luzcan vacíos en los 62 partidos navideños (tres jornadas de la liga, incluyendo el Boxing Day, y la tercera ronda de la FA Cup).

La Liga amenazada ante los casos

En España se vive una sexta ola de COVID-19. Y los estragos se van sintiendo en el deporte. El Real Madrid es uno de los más afectados luego de confirmar siete positivos en el plantel. Marcelo, Modric, Bale, Asensio, Rodrygo, Lunin y Davide Ancelotti son los contagiados y se perderán el duelo ante el Cádiz de este domingo. Un encuentro que se jugará pese al brote.

Valencia (cuatro casos entre ellos el técnico José Bordalás y el defensor Omar Alderete), Athletic de Bilbao (Unai Simón e Íñigo Martínez), Alavés, Osasuna y Levante también han sido mermados por el virus. Seis clubes que tienen más preocupaciones que pensar en el rival de turno.

Ante esta situación, Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó que se está trabajando en la activación de un nuevo protocolo COVID para amortiguar el impacto y que la suspensión de partidos es el “último recurso”.

Bundesliga cierra sus estadios

La Bundesliga fue una de las primeras ligas que alertó sobre el repunte de casos COVID-19. De hecho, el primer ministro de Baviera, Markus Söder, informó el pasado 30 de noviembre que todos los partidos de fútbol en dicha región alemana volverían a disputarse a puertas cerradas al menos hasta fin de año. En otras regiones se ha reducido la cantidad de público.

Por ello, la victoria del Bayern Múnich (3-0) sobre Barcelona por la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, que decretó que el equipo de Xavi juegue la Europa League, se disputó sin público.

Asimismo, unos días antes, la directiva del Bayern había reportado un brote de coronavirus en el plantel y uno de los afectados fue Joshua Kimmich, quien se había negado a vacunarse por “algunas preocupaciones personales, especialmente sobre la falta de estudios a largo plazo”. El volante, que al final sí tiene decidido vacunarse, sufrió una infiltración en los pulmones a causa del virus y no regresará hasta enero del próximo año.

