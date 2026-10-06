Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)
Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo cuestionó públicamente al seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, luego de no ingresar ante Noruega pese a haber calentado durante media hora durante el partido disputado en Oslo.

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