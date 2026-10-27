La polémica entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la participación de Marcos Rojo en las semifinales de la Copa Libertadores 2026 continúa fuera de las canchas. Leonardo Jardim, entrenador del conjunto brasileño, se pronunció sobre la posibilidad de que su equipo recupere el lugar en la final mediante el reclamo presentado ante la Conmebol.

“Yo creo que es posible jugar la final de la Copa Libertadores. Está en manos de nuestro departamento jurídico y no voy a decir más nada”, aseguró el técnico en conferencia de prensa, al referirse a la controversia que podría tener consecuencias sobre la clasificación del equipo argentino.

Las declaraciones se produjeron después de la victoria de Flamengo por 3-2 ante Atlético Mineiro en el Brasileirao. Pese a la eliminación continental, el entrenador dejó abierta la posibilidad de que la disputa reglamentaria tenga un desenlace favorable para el club de Río de Janeiro.

¿Por qué Flamengo reclama por Marcos Rojo?

El conflicto comenzó cuando Estudiantes intentó inscribir a Marcos Rojo para disputar las semifinales de la Libertadores, en reemplazo de un futbolista lesionado. El defensor había llegado procedente de Racing Club después del cierre del período de inscripciones en Argentina, una situación que generó cuestionamientos reglamentarios.

La Conmebol rechazó inicialmente la solicitud del conjunto platense. Ante esa decisión, Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que concedió una medida cautelar para permitir la participación provisional del zaguero en el encuentro de vuelta.

Sin embargo, la autorización no incluyó una garantía de que el club y el futbolista quedarían exentos de eventuales sanciones deportivas o disciplinarias si una decisión posterior determinaba que su inscripción no era válida.

“YO CREO QUE ES POSIBLE JUGAR LA FINAL DE LA COPA LIBERTADORES. Está en manos de nuestro departamento jurídico y no voy a decir más nada”. Leonardo Jardim, DT de Flamengo. 😳🇧🇷 https://t.co/dZfNKL85yI — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 27, 2026

Flamengo sostiene que la participación del argentino debe ser examinada por la Conmebol y presentó un reclamo formal para intentar revertir su eliminación. El club brasileño también solicitó que el caso se resuelva antes de la final del torneo.

Así fue la eliminación de Flamengo ante Estudiantes en el Maracaná

La controversia reglamentaria surgió después de una semifinal que se definió por penales. En el partido de ida, disputado en La Plata, Estudiantes y Flamengo empataron 0-0. La revancha, jugada el 22 de octubre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, terminó con el mismo resultado.

La igualdad obligó a definir la clasificación desde los doce pasos. En la tanda, Estudiantes se impuso por 3-2 y aseguró su presencia en la final de la Copa Libertadores, dejando al conjunto brasileño fuera de la lucha por el título.

Flamengo busca revertir su eliminación ante Estudiantes y Leonardo Jardim lanza una frase contundente. Foto: EFE

El equipo de Leonardo Jardim tuvo la oportunidad de buscar la clasificación ante su público, pero no consiguió romper el empate durante los 90 minutos. La eliminación provocó frustración en el plantel y abrió una nueva disputa a partir de la inclusión de Rojo en el encuentro decisivo.

El defensor argentino pudo jugar la revancha gracias a la medida cautelar del TAS, pese a que la Conmebol había rechazado previamente su inscripción. Ese es el punto central de la reclamación brasileña.

¿Estudiantes podría perder su lugar en la final de la Libertadores?

Por ahora, la clasificación de Estudiantes no ha sido revocada. El reclamo de Flamengo deberá ser evaluado por las instancias correspondientes y no implica, por sí mismo, que el conjunto argentino haya perdido su lugar en la definición.

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La resolución cautelar del TAS permitió que Rojo jugara, pero dejó abierta la discusión sobre las posibles consecuencias de una decisión definitiva. Por ello, la autorización provisional no equivale a una resolución final sobre la elegibilidad del futbolista.

Desde el lado argentino existe tranquilidad por el respaldo que representó la medida del tribunal deportivo. Flamengo, en cambio, insiste en que la situación debe examinarse bajo los reglamentos de la competición y mantiene la expectativa de obtener una decisión favorable.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El rival de Palmeiras en la definición es Estudiantes, aunque el desenlace del reclamo brasileño mantiene abierto el debate sobre el caso Marcos Rojo.

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