Leonardo Jardim habla del reclamo contra Estudiantes. Foto: EFE
Leonardo Jardim habla del reclamo contra Estudiantes. Foto: EFE
Por Redacción EC

La polémica entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por la participación de Marcos Rojo en las semifinales de la Copa Libertadores 2026 continúa fuera de las canchas. Leonardo Jardim, entrenador del conjunto brasileño, se pronunció sobre la posibilidad de que su equipo recupere el lugar en la final mediante el reclamo presentado ante la Conmebol.

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