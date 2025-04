Ver Cristal vs Bolívar EN VIVO: mira la transmisión del partido en el estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores 2025. ¿Cuándo y a qué hora juegan? El encuentro se disputa el miércoles 9 de abril de 2025, desde las 7:30 PM hora peruana y 8:30 PM hora boliviana. ¿Dónde ver? El partido se puede seguir en Perú y Bolivia por ESPN 5, mientras que Fox Sports 3 televisa en Argentina. También puedes ver el duelo online vía streaming a través de Disney Plus, DIRECTV GO, Flow, entre otras plataformas.

VIDEO RECOMENDADO Lo mejor del 2024 para Real Madrid | Video: Real Madrid CF