Cristian Romero volvió a encender las alarmas en el Tottenham y esta vez no solo por su salida obligada en el empate 2-2 ante el Manchester City, sino también por sus declaraciones posteriores. El defensor argentino, que no pudo completar el partido por una molestia muscular que arrastra desde un duelo de Champions League ante el Eintracht Frankfurt, dejó un mensaje crítico hacia la dirigencia en medio de una temporada complicada para los Spurs.

El resultado ante el vigente campeón dejó al equipo en el decimocuarto lugar de la Premier League con 29 puntos, apenas a nueve unidades de la zona de descenso. En un contexto de irregularidad, la ausencia de Romero en el segundo tiempo añadió preocupación deportiva, pero fue su reacción pública la que volvió a exponer tensiones dentro del club londinense.

A través de su cuenta de Instagram, el capitán del Tottenham elogió el esfuerzo de sus compañeros pero apuntó directamente al manejo institucional del plantel. “Gran esfuerzo de todos mis compañeros, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. Increíble, pero cierto y vergonzoso”, publicó el zaguero, evidenciando su molestia por la falta de alternativas en el banco.

El mensaje fue interpretado como un cuestionamiento claro a la actuación de la dirigencia durante el mercado de pases del invierno europeo, donde el club no realizó los refuerzos esperados pese a que la plantilla ya mostraba limitaciones. Para Romero, el escenario actual refleja una planificación insuficiente que termina repercutiendo en el rendimiento colectivo.

No es un episodio aislado. A inicios de enero, tras la derrota 3-2 ante Bournemouth, el defensor ya había manifestado públicamente su descontento con la conducción del Tottenham. En aquella ocasión, reclamó la ausencia de voces institucionales en los momentos deportivos más críticos. “En situaciones como esta, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen. Solo aparecen cuando las cosas van bien”, declaró entonces el cordobés.

Las nuevas declaraciones del campeón del mundo vuelven a instalar el debate sobre el futuro inmediato del club y la convivencia interna entre jugadores y directivos. Con la temporada aún en curso y el equipo lejos de los puestos europeos, las palabras de Romero reavivan un clima tenso en Tottenham que, por ahora, no encuentra respuestas dentro ni fuera de la cancha.