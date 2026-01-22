En un amistoso de pretemporada que terminó 1-1 en tiempo reglamentario, Colo-Colo y Peñarol se enfrentaron en una intensa tanda de penales que finalmente ganó el cuadro chileno por 4-3. La serie fue particularmente inusual: de 18 lanzamientos totales, solo siete terminaron convertidos, con numerosos fallos que llamaron la atención de aficionados y medios.

El momento más comentado llegó cuando Cristián Zavala, delantero de Colo-Colo, fue designado para ejecutar uno de los penales. En lugar de optar por un remate tradicional, Zavala intentó una ejecución a lo Panenka, buscando picar el balón por encima del portero uruguayo Washington Aguerre. Sin embargo, el intento salió muy flojo y el guardameta atrapó el balón sin dificultad.

Tras fallar su disparo, Zavala sorprendió aún más al tirarse al suelo cerca del arco y sujetarse la rodilla derecha con gestos de dolor, lo que generó reacciones mixtas entre los hinchas. Algunos seguidores manifestaron incredulidad y críticas en redes sociales, mientras que otros expresaron preocupación por el estado físico del atacante, dado que el cuerpo médico ingresó para asistirlo.

El entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, defendió a Zavala ante los comentarios, explicando que el jugador venía lidiando con problemas físicos previos y que la decisión de lanzarse al piso obedeció a esas molestias, aunque aclaró que esperan evaluaciones médicas para determinar la gravedad real.