Tras patear el peor penal de la historia: se confirmó lesión de Cristian Zavala en Colo Colo | VIDEO
Redacción EC
fue el centro de atención de los medios deportivos por protagonizar una increíble situación. En el duelo entre y Peñarol, por la Serie Río de La Plata, el jugador del ‘Cacique’ pateó un penal a lo ‘panenka’; sin embargo, su ejecución fue bastante débil y terminó en las manos del arquero rival.

La jugada fue calificada como “el peor penal de la historia” por la prensa internacional, debido a la manera en que Zavala pateó el balón; sin embargo, instante después, el jugador se tomó la rodilla derecha y se quejó de una lesión.

Al principio, nadie le creyó. Los hinchas pensaron que se trataba de una manera de justificar su defectuoso penal; no obstante, la situación dio un giro de 180º tras confirmarse que sí sufrió una lesión y será baja para el inicio de la liga chilena.

De acuerdo a Radio ADN, Zavala sufrió una fractura en la rótula de la rodilla derecha, por lo que estará entre siete a nueve semanas fuera de los campos de juego. El atacante no estará este sábado ante Deportes Limache.

Al respecto, Zaval fue abordado por la prensa local y lanzó un mensaje a la hinchada del ‘Cacique’. “Estoy tranquilo“, dijo el futbolista en Radio Cooperativa.

