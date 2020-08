Primero fue Gonzalo Higuaín, luego llegó Cristiano Ronaldo y, ahora, la mira está puesta en Karim Benzema. Si Juventus quiere ser tomado en serio en Europa, muchas veces busca reforzarse con ex delanteros del Real Madrid. La Gazzetta dello Sport ha tirado la primera bomba del mercado de fichajes del verano europeo. ‘CR7′ quiere a Benzema a su lado para jugar junto a Paulo Dybala.

No es un sueño imposible pensar que el próximo tridente de la Juventus esté conformado por Cristiano, Benzema y Dybala. Según el diario italiano, el portugués habría sugerido a la dirigencia de la ‘Vecchia Signora’ la contratación de su ex compañero en el Real Madrid. Del lado del club merengue aún no hay respuestas, pero de concretarse el fichaje se abriría las puertas para la llegada de Erling Haaland al Santiago Bernabéu.

Los buenos recuerdos que dejaron Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en el Real Madrid sería la mayor motivación para apurar su contratación. Ambos atacantes arribaron a LaLiga Santander en la temporada 2009-2010 y se convirtieron en una dupla magnífica. Primero jugando al lado de Gonzalo Higuaín, y luego conformando la ‘BBC’ junto a Gareth Bale.

Cristiano y Benzema celebrando en Cibeles uno de los títulos del Real Madrid. (Foto: Reuters)

En las nueve temporadas que jugaron juntos para el Real Madrid, esta dupla registró unas estadísticas letales que podrían ayudar a la decisión de los altos mandos de la Juventus. Solo para entender la verdadera magnitud de lo que demostraron dentro de una cancha con la camiseta merengue adelantando esta cifra: más de 300 partidos sumando puntos.

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema alternaron en un total de 355 partidos con el Real Madrid entre 2009 y 2018. El portugués jugó como extremo por derecha o segundo delantero, y el francés siempre se ubicó en la posición del centrodelantero. De todos los cotejos juntos, los futbolistas lograron conquistar 249 victorias y 60 empates. Los otros partidos quedaron en 46 derrotas.

La eficacia de la dupla asciende a 75.7% de puntos sumados. Solo por LaLiga Santander un total de 238 duelos y consiguieron 171 triunfos. En Champions League, en tanto, fueron 79 enfrentamientos registrando 56 victorias. Con Benzema en cancha, Cristiano facturó 371 goles en 30.671 minutos jugados. Por su cuenta, el francés anotó 166 tantos jugando al lado del portugués.

En cuanto a títulos, el dúo goleador sumó dos ligas españolas, dos Copa del Rey, dos Supercopa de España, cuatro Champions League, tres Supercopa de la UEFA y tres Mundiales de Clubes. Sin espacio a las dudas, el pase de Karim Benzema bordea los 35 milones de euros -según Transfermarkt- y es accesible a los intereses de la Juventus.

