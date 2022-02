Conforme a los criterios de Saber más

El comienzo del 2022 no ha sido nada dichoso para Cristiano Ronaldo. El crack portugués, que hace pocos días celebró su cumpleaños número 37, aún no ha logrado dar cuenta de su gran condición goleadora con el Manchester United este año. Indudablemente, está atravesando un tiempo de sequía y su situación se complica más con una nueva suplencia ante Burnley por la Premier League, lo cual no le cayó nada bien.

Con un rostro de evidente fastidio, observando a sus demás compañeros desde la banca de suplentes, Cristiano volvió a ser prescindible para los ‘Red Devils’. De hecho, es la tercera vez en la actual temporada de la liga inglesa que el crack luso no arranca como titular.

La primera vez sucedió el 2 de octubre en el empate 1-1 ante el Everton. En aquel partido, ‘CR7′ no fue utilizado como titular y recién pudo ingresar a los 57 minutos de juego.

El entonces entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer, justificó la ausencia en el once inicial, asegurando que el portugués necesitaba descansar, ya que venía de hacer un gran esfuerzo en la victoria sobre el Villarreal por la Champions League (2-1) con un gol agónico suyo al minuto 95 . “Era necesario resguardarlo”, dijo.

Casi dos meses después, a finales de noviembre, Cristiano Ronaldo volvió a arrancar un cotejo en la banca de suplentes. Fue ante nada menos que el Chelsea en un juego que finalizó empatado a uno y donde el luso ingresó a los 64 minutos.

“Fue una decisión para darle un poco de aire fresco al equipo. Otros jugadores como Martial también salieron de la titular, pero por supuesto Cristiano es el nombre que más llama la atención. No es algo para generar polémica, conversé con él y todo está en buenos términos, Cristiano sigue apoyando a los muchachos”, explicó Michael Carrick en la previa del partido.

Nuevamente, Cristiano Ronaldo ha sido relegado a la suplencia. Esta vez, Ralf Rangnick tomó la complicada decisión de dejarlo en la banca en el duelo ante Burnley, que al igual que los otros dos cotejos terminó 1-1. El técnico consideró que ante un rival como ese, lo mejor para el equipo fue que Edinson Cavani tenga presencia en el once titular en lugar de ‘CR7′.

“Hoy será necesario correr mucho, perseguir balones, luchar mucho por los segundos balones, por lo tanto, decidí comenzar con Edi porque tiene el tipo de perfil que se adapta a lo que queremos”, dijo el entrenador a MUTV.

Ya son tres partidos en los que el crack portugués ha tenido que lidiar con las suplencias. Para un futbolista y referente como él, que quiere jugar todos los partidos posibles, resulta extraño que no sea considerado en el esquema titular, pero así ha sido en esta nueva etapa con el Manchester United.

De hecho, Cristiano Ronaldo no arrancaba tantos partidos en el banco de suplentes en una competición liguera desde la temporada 2012/13, cuando fue privado de la oncena inicial del Real Madrid en cuatro oportunidades. Eso sí, en sus primeros años con los ‘Red Devils’ era una costumbre que el luso acumule varios encuentros sin ser titular.

Temporadas con más suplencias Equipo Partidos suplente 2021/22 Manchester United 3 2012/13 Real Madrid 4 2007/08 Manchester United 3 2006/07 Manchester United 3 2005/06 Manchester United 9 2004/05 Manchester United 8 2003/04 Manchester United 14 2002/03 Sporting Lisboa 14

- Una sequía goleadora que no puede romper -

La suplencia de ‘CR7′ también tiene un efecto directo en la sequía goleadora que está atravesando. El astro portugués ya lleva cinco partidos consecutivos sin anotar con el Manchester United, cuatro en la Premier League y uno en la FA Cup, donde incluso falló un penal trascendental.

Los pocos minutos que tuvo (26′) para jugar ante el Burnley no fueron suficientes para que termine con esa racha negativa. Además de aún no poder celebrar goles en este 2022, Cristiano ha alcanzado la sequía más larga de su carrera desde hace más de una década.

Ya en la previa del partido, muchos medios ingleses advirtieron que esto podía suceder. Y es que, con el quinto partido que el portugués ha acumulado este martes sin marcar, ha igualado una racha negativa del 2010, cuando vestía los colores del Real Madrid.

La última vez que Cristiano Ronaldo estuvo cinco partidos sin celebrar goles a nivel de clubes fue precisamente ese año. En la última jornada de lo que fue su primera temporada en la ‘Casa Blanca’, el delantero luso no logró anotar en un choque contra el Málaga. Luego, arrancó la campaña siguiente sin marcarle al Mallorca, Osasuna, Real Sociedad y Ajax.

Eso sí, teniendo en cuenta también los partidos con su selección, l a última sequía de Cristiano Ronaldo con la misma cantidad de partidos fue en el 2018, tras no haber anotado en los dos últimos encuentros del Mundial de ese año con Portugal y los tres primeros de la posterior temporada de la Juventus.

Sin duda alguna, este mal momento representa una crisis para un jugador que está acostumbrado a alimentar su grandeza con goles, más aún en la etapa final de su carrera. Es por ello que en los desafíos que se aproximan ‘CR7′ buscará ponerle fin a esa racha negativa a como de lugar. Eso hay que darlo por hecho.

