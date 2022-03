La noche de este martes, no hubo sorpresas en el Estadio Do Dragao. Portugal hizo la tarea y derrotó 2-0 a Macedonia del Norte en la final de la Ruta C de los playoffs de las Eliminatorias de la UEFA. Con ello, los lusos asegurar su presencian en el Mundial de Qatar. Con la tranquilidad por el logro obtenido, Cristiano Ronaldo se pronunció.

“¡Objetivo cumplido, estamos en el Mundial de Qatar, estamos en el lugar que nos corresponde! ¡Gracias a todos los portugueses por el apoyo incansable! ¡Fuerza, Portugal!”, fue el emotivo mensaje que compartió el crack portugués en su cuenta de Instagram.

El actual delantero de Manchester United, si bien no anotó, fue clave para el primer gol de su selección. ‘CR7′ dio una gran asistencia para Bruno Fernandes, que no perdonó y firmó el 1-0 a los 32 minutos. El mismo Fernandes se encargó de ampliar la ventaja, a los 65.

El mensaje de Cristiano Ronaldo en Instagram tras la clasificación al Mundial.

Cristiano irá a su quinto Mundial

El Portugal de Cristiano Ronaldo se clasificó a Catar-2022 después de su victoria (2-0) contra Macedonia del Norte, por lo que la estrella lusa tendrá, a sus 37 años, la oportunidad de jugar una quinta fase final de un Mundial en su carrera.

Los lusos sellaron su billete a Catar gracias a Bruno Fernandes, autor de un doblete ante unos macedonios que habían dado la sorpresa al eliminar a Italia.

“Para ganar tenemos que jugar bien, y aparte de los 10 primeros minutos, creo que es lo que hicimos. Me gustaría felicitar a los jugadores por su actitud, su calidad”, declaró el seleccionador portugués Fernando Santos.

“Desde que soy el seleccionador he participado en seis fases finales de grandes competiciones. Ahora tenemos un sueño luego de haber ganado la Eurocopa y la Liga de las Naciones: dar una enorme alegría a Portugal”, añadió.