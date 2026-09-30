Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa, anunció este miércoles que abandonó la concentración de su equipo nacional, en la víspera del duelo de la Liga de Naciones de la UEFA ante Dinamarca.

“Tras la conferencia de prensa del Seleccionador Nacional, y en el seguimiento de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar el stage de la Selección Nacional”, publicó en redes sociales.

“A su tiempo, diré la verdad a todos los Portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué”, remarcó.

Ronaldo había abandonado Copenhague sin participar en el entrenamiento previo al encuentro del jueves contra Dinamarca, correspondiente a la Liga de Naciones, pese a que Jesus había asegurado minutos antes que se ejercitaría con el grupo.

El capitán no detalló los motivos de su decisión y deseó buena suerte a Portugal y a todos sus compañeros, “sin excepción”. En su comunicado, no anunció una retirada definitiva de la selección.