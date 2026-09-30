El astro portugués tomó esta decisión debido a sus desavenencias con Jorge Jesús, entrenador de la selección lusa. (Photo by Johan NILSSON / various sources / AFP) / Sweden OUT
El astro portugués tomó esta decisión debido a sus desavenencias con Jorge Jesús, entrenador de la selección lusa. (Photo by Johan NILSSON / various sources / AFP) / Sweden OUT
/ JOHAN NILSSON
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa, anunció este miércoles que abandonó la concentración de su equipo nacional, en la víspera del duelo de la Liga de Naciones de la UEFA ante Dinamarca.

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