Vin Diesel encendió la expectativa de los fanáticos del cine de acción al compartir una fotografía junto a Cristiano Ronaldo, insinuando que el futbolista portugués podría formar parte de Fast X: Part II, la undécima película de la exitosa saga. La imagen rápidamente se viralizó y generó entusiasmo entre seguidores del actor y del astro del fútbol.

Según el propio Diesel, el equipo de guionistas ya estaría trabajando en un papel pensado especialmente para Ronaldo. A esta versión se sumó Tyrese Gibson, quien publicó una imagen grupal junto a otras figuras de la franquicia como Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson, dando la bienvenida al portugués a “la familia”, frase emblemática de la saga.

Sin embargo, pese a la gran repercusión en redes sociales, la información aún se mueve en el terreno de la especulación. Hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de los estudios, y algunos usuarios han señalado que las imágenes difundidas presentarían posibles indicios de manipulación digital mediante inteligencia artificial.

De concretarse su participación, ya sea con un rol relevante o un cameo, Cristiano Ronaldo debutaría en el universo de Rápidos y Furiosos en abril de 2027, fecha prevista para el estreno del capítulo final de la saga principal, sumando así una nueva faceta a su ya mediática carrera.