Cristiano Ronaldo acusado de violación: los detalles del caso y por qué se reabrió

El portugués Cristiano Ronaldo ha sido acusado de violación por la estadounidense Kathryn Mayorga. La mujer de 35 años contó que en 2009, en Las Vegas (Estados Unidos), el futbolista abuso de ella sexualmente y luego le ofreció dinero para no divulgar los sucedido (US$375.000).

Ante ello, CR7 ha negado firmemente toda responsabilidad. “La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo", aseguró.

Según Leslie Stovall, abogado de Mayorga, el caso se ha reabierto porque su clienta “tomó valor” para contar que fue Cristiano Ronaldo quien cometió el delito.

CR7 Y Mayorga en Rain Nightclub en Las Vegas. (Foto: AP)

(Cristiano Ronaldo aparece bailando con la mujer que lo acusa de violación en este video)

"El movimiento 'MeToo' y las mujeres que se han levantado y hecho públicos las agresiones sexuales que han padecido le dieron a Kathryn mucho valor y le permitieron hacer su caso público", dijo Stoval en conferencia de prensa.



Detalles



En junio de 2009, la ex modelo denunció la presunta violación a la policía de las Vegas y se sometió a un examen médico. Se abstuvo a citar a Cristiano por su nombre y solo mencionó que se trataba que era un “famoso jugador de fútbol”.



La denuncia no prosperó y, según cuenta el abogado, la mujer temía ser humillada públicamente y víctima de represalias. En aquel tiempo, el astro portugués estaba en plenas negociaciones para su pase de Manchester United al Real Madrid.



Según Stovall, en aquel entonces organizaron una “mediación privada” que terminó en un acuerdo de confidencialidad que los abogados de Mayorga consideran “nulo sin efecto” por la presión ejercida entonces sobre su cliente.



Lo hechos



Mayorga señala que conoció a Cristiano Ronaldo en el hotel Palms de Las Vegas el 13 de junio de 2009, estando cada uno con su respectivo grupo de amigos. Allí, el futbolista la habría invitado, junto con una amiga y otras personas, a su suite para disfrutar de la vista.



Una vez en la habitación, el jugador habría pedido a la joven de 24 años que se uniera a un grupo en un jacuzzi. Ella no tenía traje de baño, así que le ofreció unos pantalones cortos y una camiseta, acompañándola al baño para que pudiera cambiarse.



Según ella, fue mientras se desvestía cuando CR7 irrumpió en el baño y le solicitó una felación. Mayorga asegura que se negó y pidió abandonar las instalaciones. Acusa a Cristiano Ronaldo de haberla empujado entonces sobre una cama al salir del baño e intentar forzarla a tener relaciones sexuales. Fue al protegerse con las manos, cuando el jugador la habría violado.



“Cuando Cristiano Ronaldo terminó de abusar sexualmente de la demandante, le permitió salir de la habitación asegurando que estaba arrepentido y que normalmente era un caballero”, precisó el abogado. “El asalto le dejó lesiones emocionales y corporales severas”, añadió.

(Con información de CNN, Der Spiegel y La Nación)

LEE TAMBIÉN...