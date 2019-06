Cristiano Ronaldo admitió que antes "vivía obsesionado con los trofeos"

Cristiano Ronaldo fue uno de los artífices del título de la UEFA Nations League que Portugal se llevó este domingo, sumando un nuevo trofeo a su palmarés. Tras la final ante Holanda, el delantero luso se mostró feliz por el logro e hizo una llamativa revelación sobre su naturaleza competitiva.

"He demostrado a lo largo de mi carrera, independientemente de lo que digan, que los números hablan por sí mismos. No tengo que demostrarle nada a nadie, nunca", declaró CR7 tras el choque ante Holanda.

► Cristiano Ronaldo, el líder de la época dorada de Portugal

​► Cristiano Ronaldo a De Ligt: "Ven conmigo a la Juventus", tras final de UEFA Nations League

Tras lo anterior, el portugués fue consultado sobre si la Nations League podría ayudarlo a aspirar a algún premio individual, para lo cual fue algo más modesto. "Soy sincero, la verdad es que ayuda todo: los trofeos colectivos e individuales", sostuvo.

No obstante, el más llamativo de los comentarios del futbolista giraba en torno a lo que muchos consideraban evidente: la obsesión por los trofeos, ya sean individuales o colectivos. Cristiano Ronaldo admitió abiertamente que en algún momento de su vida eso fue cierto.

"Ya no vivo, como decían, obsesionado con los trofeos, eso pasaba antes. Obviamente, antes lo estaba, no voy a mentir", declaró el atacante de Juventus, que también admitió que tenías muchas ganas de llevarse la Nations League a casa.

Pese a lo anterior, Ronaldo fue enfático nuevamente al señalar que, para analizar su carrera, no solo se deben tener en cuenta los premios y campeonatos, sino también las cifras que ha dejado.

"No he tenido ningún año que haya sido malo o en el que haya jugado mal. Porque desde hace 16 años los números hablan por sí mismos", dijo el ex Real Madrid.

"No hay que valorar, los números no engañan, los títulos no engañan. Gané tres trofeos este año, estuve bien otra vez, estuve bien en esta competición. ¿Qué más puedo hacer?", sentenció Cristiano Ronaldo.