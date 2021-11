A Cristiano Ronaldo se le ha visto frustrado en las recientes presentaciones de Manchester United debido a los resultados obtenidos por el equipo. Sin embargo, el delantero nunca pierde la fe y conversa la misma ilusión de siempre: quiere ganar un título en su retorno a Old Trafford. Eso sí, el portugués anticipó que él y sus compañeros deben esforzarse al máximo para conseguirlo.

“Si tenemos que hacer sacrificios por el club, debemos hacerlos. Si no, será imposible ganar títulos. Pero yo creo en ello, tenemos un gran potencial, grandes jugadores y tenemos que creer, pensar a lo grande. Siendo honesto, espero poder ganar algo este año”, expresó el goleador del conjunto inglés.

En la misma línea, Cristiano Ronaldo advirtió en una entrevista con DAZN que: “Estoy aquí para ayudar al club a ganar títulos, a los jugadores, porque amo a este club, todo el mundo lo sabe, por eso he vuelto. No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos, si es posible. Y si todos pensamos así, creo que será posible”.

Reflexión sobre las nuevas generaciones

‘CR7′, de 36 años, es el segundo futbolista más veterano del actual plantel de los ‘Red Devils’. Pero, más allá de la edad, el crack aparece como una imagen a seguir en el vestuario por lo conseguido a lo largo de su carrera. Entonces, los más jóvenes le tienen como un espejo, aunque el luso percibe que las nuevas generaciones le restan importancia al valor del esfuerzo.

“Los jugadores que quieran aprender solo tienen que acompañarme día a día. Pero tiene que salir de ellos, especialmente los jóvenes”, expresó. Luego, el jugador agregó: “Esta nueva generación probablemente desde los 90, el 95, ven la vida, el fútbol y los problemas de una manera diferente. Tiene que salir de ti. Tienes que aceptar algunos puntos con los que yo no estoy de acuerdo”.

“Recuerdo que, en mi generación, los del 85, era más difícil jugar en el primer equipo. Recuerdo lo difícil que era jugar en el Manchester United, también con la selección, pero en el mundo hoy las cosas son más fáciles y ellos no las valoran lo suficiente, es lo que pienso. Si quieres aprender, tienes que hacerlo”, analizó.