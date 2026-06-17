Por Marco Quilca León

Hoy Cristiano Ronaldo aparece vestido con prendas de diseñador, es imagen de algunas de las marcas más importantes del planeta y su nombre se convirtió en una industria capaz de mover millones de dólares. Su rostro aparece en campañas publicitarias, estadios y redes sociales que reúnen a cientos de millones de personas alrededor del mundo. A puertas de disputar su último Mundial con Portugal, sigue haciendo algo que parece haberse vuelto una costumbre durante las últimas dos décadas: romper récords y perseguir nuevos desafíos cuando muchos otros ya habrían decidido detenerse.

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