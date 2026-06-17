Hoy Cristiano Ronaldo aparece vestido con prendas de diseñador, es imagen de algunas de las marcas más importantes del planeta y su nombre se convirtió en una industria capaz de mover millones de dólares. Su rostro aparece en campañas publicitarias, estadios y redes sociales que reúnen a cientos de millones de personas alrededor del mundo. A puertas de disputar su último Mundial con Portugal, sigue haciendo algo que parece haberse vuelto una costumbre durante las últimas dos décadas: romper récords y perseguir nuevos desafíos cuando muchos otros ya habrían decidido detenerse.

Sin embargo, detrás de esa imagen de estrella global existe una historia muy distinta a la que hoy refleja el lujo. Antes de Versace, Dolce & Gabbana y los contratos millonarios, existió un niño que creció lejos de las comodidades, que aprendió demasiado rápido a arreglárselas por sí mismo y que encontró en el fútbol una salida para cambiar su vida. Mucho antes de convertirse en CR7, fue simplemente Cristiano, un chico nacido en una isla portuguesa que soñaba con llegar más lejos de lo que cualquiera imaginaba.

Cristiano Ronaldo y su estilo al llegar a Estados Unidos con la selección de Portugal para el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal, una ciudad ubicada en la isla de Madeira, Portugal. Creció en una familia humilde junto a sus padres y hermanos en una casa pequeña donde las dificultades económicas formaban parte de la rutina diaria. Su padre trabajaba como jardinero y además colaboraba en un club local, mientras que su madre realizaba distintos trabajos para ayudar a sostener a la familia. No existían privilegios ni una vida cómoda. Existían sacrificios, cuentas por pagar y una realidad que obligaba a crecer rápidamente.

Pero en medio de esa realidad apareció algo que terminó convirtiéndose en una obsesión: una pelota.

Desde pequeño pasaba horas jugando en las calles de Madeira y quienes lo rodeaban empezaron a notar que había algo diferente en él. Corría más que los demás, se enojaba cuando perdía y repetía movimientos una y otra vez hasta hacerlos bien. Había una competitividad extraña para un niño de esa edad y también una determinación que parecía adelantada a su tiempo. Mientras otros niños pensaban en regresar a casa para descansar, Cristiano seguía jugando hasta que la luz desaparecía.

En esta foto ya Cristiano Ronaldo celebraba títulos con Portugal, pero hay otra imagen más abajo donde aparece bastante más joven. (Foto: Getty Images)

La oportunidad que cambiaría su vida apareció cuando apenas tenía 11 años. El Sporting de Lisboa había puesto los ojos sobre él y entendía que aquello podía ser el comienzo de algo grande. Pero aceptar esa oportunidad también significaba abandonar Madeira y separarse de su familia a una edad en la que muchos niños todavía dependen completamente de sus padres. La distancia no fue sencilla de soportar.

Mudarse a Lisboa significó empezar una vida completamente distinta. Mientras otros niños regresaban a casa después de clases y encontraban a sus familias esperándolos, Cristiano debía aprender a convivir con la soledad. Extrañaba a su madre, lloraba con frecuencia y hubo momentos en los que pensó en regresar. Años después, él mismo reconocería que aquellas fueron algunas de las etapas más difíciles de su vida.

Hay una frase suya que resume perfectamente lo que significó ese proceso. “Tuve que planchar mi ropa con 11 años. Mi fuerza mental empezó ahí”, reveló en una entrevista con “El Mundo”. “El futuro se construye desde joven. Desde los 27 años desarrollo mi línea de ropa, y quiero que mi marca siga creciendo porque el fútbol va a terminar en cinco, seis, siete, 10 años. Después hay otra vida. Pienso que al principio me va a costar un poco, pero si ahora me preguntas si quiero ser entrenador, digo que no. Tampoco directivo de un club, ni presidente”, añadió.

La imagen parece pequeña, pero explica muchas cosas. Mientras otros niños todavía necesitaban ayuda para ordenar sus cosas o cumplir tareas simples, él estaba aprendiendo a cocinar, a lavar su ropa y a convivir con responsabilidades que no eran normales para alguien de su edad. Sin darse cuenta, empezó a construir una fortaleza mental que años después sería una de las características más admiradas de su carrera. Porque el talento apareció temprano, pero lo que terminó diferenciándolo fue otra cosa.

Fotografía de Cristiano Ronaldo de niño arrastró una polémica.

Con el paso de los años llegaron Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y la selección portuguesa. Llegaron también los Balones de Oro, los títulos y los récords que parecían acumularse temporada tras temporada. Cristiano empezó a convertirse en una figura mundial y en un futbolista que redefinió la exigencia física y mental dentro del deporte moderno.

Sin embargo, incluso cuando ya estaba en la cima, mantuvo costumbres que lo acompañaban desde niño. Entrenar más que los demás, cuidar cada detalle y competir como si todavía tuviera algo que demostrar. Quizá por eso, incluso hoy, cuando ya es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, sigue persiguiendo nuevas metas.

A puertas de un nuevo Mundial, el último baile con Portugal, Cristiano continúa mirando hacia adelante. Quiere más goles, más victorias y más récords. Sigue entrenando con la misma obsesión que tenía cuando era un niño en Madeira.

Y quizás esa sea la razón por la que su historia sigue siendo tan poderosa. Porque detrás de los millones, las marcas de lujo y la fama internacional, todavía parece existir aquel niño que un día dejó su casa, aprendió a planchar su propia ropa y decidió que no iba a rendirse.

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