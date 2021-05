Cristiano Ronaldo no pudo levantar el trofeo de la Serie A esta temporada con Juventus pero esto no quita que haya tenido un gran año. El atacante fue el mejor jugador del cuadro bianconero, anotó 29 goles y fue fundamental para conquistar la Copa de Italia; sin embargo, para muchos esto no fue suficiente. En Italia lo siguen criticando. Esta vez fue Antonio Cassano, exfutbolista.

El exfutbolista se pasó la campaña atacando al equipo de Turín y a ‘CR7′. Esta vez insistió en que el club debe desprenderse del portugués y empezar a confiar mucho más en el trabajo de Andrea Pirlo.

“Quiero darle la enhorabuena a alguien que lleva cuatro meses siendo insultado: Andrea Pirlo. Ha ganado dos títulos y llevó a la Juve a la Champions, cumplió su misión”, inició Cassano en conversación en el canal de Twitch de Christian Vieri.

Según ‘Fantantonio’, el problema de Juventus fue Ronaldo: “Andrea con el Bolonia fue muy valiente a dejarlo en el banquillo, yo siempre dije que para el equipo era un ‘tapón’: el domingo quedó demostrado que tenía razón. Espero que Pirlo se quede y que Cristiano se vaya, así veremos la verdad”.

Para finalizar, Cassano le pidió a la ‘Juve’ que confirme a Andrea una temporada más: “Ha ganado dos trofeos y logró la Champions en un año de transición, a pesar de tener a Ronaldo que, repito, es un ‘tapón’. Si la Juve confirma a Andrea le voy a aplaudir, yo creo que lo merece”.

Tras la culminación de la Serie A, Juventus y AC Milán fueron los últimos en confirmar su presencia en la próxima Champions League. Inter de Milán, campeón, e Inter de Milán, subcampeón, son los otros dos que acompañaran a la ‘Vecchia Signora’ y los ‘Rojinegros’.