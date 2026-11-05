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¡Se acabó una era! Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal. (Foto: AFP)
¡Se acabó una era! Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal. (Foto: AFP)
Por Rogger Fernández

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro de la selección de Portugal con un video publicado en sus redes sociales. El delantero de 41 años dejará el equipo nacional después de más de dos décadas de trayectoria, en las que se convirtió en el futbolista con más partidos y goles a nivel de selecciones.

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