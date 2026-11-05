Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro de la selección de Portugal con un video publicado en sus redes sociales. El delantero de 41 años dejará el equipo nacional después de más de dos décadas de trayectoria, en las que se convirtió en el futbolista con más partidos y goles a nivel de selecciones.

En su mensaje, hizo referencia al dorsal número siete que lo acompañó durante buena parte de su recorrido internacional. “Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver el dorsal número siete de nuestra selección nacional”, expresó.

Ronaldo también recordó la responsabilidad que significó representar a su país durante 23 años. “Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirlo, defenderlo y llevarlo conmigo a estadios de todo el mundo”, agregó en su publicación.

Cristiano aseguró que dio todo por superar los límites y llevar a Portugal al éxito. “Durante toda mi carrera en la selección, intenté superar mis límites. Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esta camiseta”.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

El ‘Comandante’ terminó su video con unagradecimiento a los hinchas y a todos aquellos que confiaron en él. “Me permitieron vivir un sueño que comenzó cuando era apenas un niño en Madeira [...] Portugal estará siempre en mí. Hasta siempre. Cristiano Ronaldo”, sentenció.

De esta manera, Cristiano puso fin a su exitoso ciclo con Portugal. Desde su debut en 2003, el delantero acumuló 234 encuentros y convirtió 146 tantos, cifras que constituyen récords mundiales en el fútbol de selecciones. Además, ganó una Eurocopa (2016) y dos UEFA Nations League (2018/19 y 2024/25). Su recorrido internacional lo convirtió en el mejor jugador de su país en toda la historia.

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