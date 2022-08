Los caminos de Cristiano Ronaldo y Manchester United podrían separarse nuevamente, esta vez de manera abrupta. Desde Inglaterra informan que los ‘Red Devils’ no están dispuestos a tolerar una mala conducta de su máxima estrella, quien fue captado entre lamentos y quejas mientras enfrentaba al Brentford, nuevamente incómodo.

El conjunto dirigido por Erik ten Hag cayó por segunda vez consecutiva en el inicio de la Premier League , convirtiéndose en centro de burlas y críticas. Y en medio del irregular inicio de temporada se conoció que la paciencia empieza a agotarse en la directiva del poderoso club inglés.

“Manchester United quiere ver un cambio en la actitud de Cristiano Ronaldo o quizás deban considerar rescindir su contrato”, dio a conocer este domingo Sky Sports, conmocionando propios y extraños.

Manchester United sufre una tormenta de efectos impredecibles para un club de tanta dimensión y el proyecto recién estrenado de Ten Haag, colista, sonrojado, doblegado y desnortado en su visita al Brentford, que provocó un desastre total en el grupo de Cristiano Ronaldo, Christian Eriksen o Bruno Fernandes con un 4-0 en 35 minutos que desató un increíble error de David de Gea.

No fue un accidente el 1-2 contra el Brighton de hace una semana en Old Trafford. Tampoco fue una casualidad el declive del equipo en el tramo final de la campaña pasada. No hay ni un solo aspecto que reconozca al actual Manchester United con su historia. Ni rastro. Tampoco de su capacidad millonaria, por más inversión que haya hecho en el último mercado.

Los rostros de impotencia, frustración o desesperación delatan una deriva desproporcionada a su plantilla, a fechas tan tempranas y a la expectación que debía despertar su nuevo ciclo. Y a la vista el próximo lunes ya asoma el Liverpool.

Las cámaras captaron el preciso instante en que CR7 se lamentaba y mostraba su enojo por la nula reacción de sus compañeros. Y en redes sociales volvieron a condenar la actitud del luso, quien viene reiterando con sus expresiones que no está a gusto en el United.

Relación fría

La segunda historia de amor entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United parece llegar a su fin. Tras una temporada decepcionante sin clasificarse a la Champions, el portugués ha expresado su deseo de marcharse, pero el club inglés no quiso desprenderse de su goleador tan fácilmente.

Ronaldo regresó como un héroe el verano pasado a los ‘Red Devils’ para continuar con su carrera extraordinaria, equipo en el que jugó entre 2003 y 2009 y en el que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo.

El 11 de septiembre de 2021 marcó oficialmente su regreso con un contundente doblete contra el Newcastle en la Premier League, ante una afición ya conquistada.

Menos de un año después, el portugués ya quería el divorcio. La llegada a finales de abril del técnico neerlandés Erik Ten Hag, vaticinaba un difícil encaje de CR7 en el nuevo sistema. Presión alta y gran sentido de equipo, preceptos que siempre han brillado por su ausencia en el juego del luso. A Ronaldo siempre le ha faltado implicación defensiva y le ha encantado ser el centro de atención.