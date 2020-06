Cristiano Ronaldo, delantero de la selección de Portugal y la Juventus, se convirtió en el primer futbolista y el primer atleta de un deporte colectivo en ganar más de un billón de dólares, según Forbes. Este récord lo consiguió CR7 con los US$ 105 millones que ganó el último año.

El ex Real Madrid se ubica cuarto en el ranking de celebridades del deporte mejor pagadas del mundo según Forbes en el 2020. Con ello superó a grandes jugadores como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Solo Kylie Jenner, Kanye West y Roger Federer ganaron más que Ronaldo durante el año pasado, y Forbes dejó entrever que el jugador de 35 años ganó US$ 105 millones libres de impuestos.

Neymar (US$ 95.5 millones) y LeBron James (US$ 88.2 millones) fueron los otros atletas que figuraron dentro del top 10. El único otro futbolista en la lista fue Mohamed Salah de Liverpool , cuyos US$ 35.1 millones en ganancias lo colocaron en el puesto 100.

Mira las prácticas de remate del arco de Cristiano Ronaldo en entrenamiento. (Video: Instagram)

Ronaldo se convierte en el tercer atleta activo en llegar a la cifra del billón de dólares, uniéndose a Floyd Mayweather y Tiger Woods, según Forbes.

Un estudio reciente determinó que Ronaldo se embolsó más de US$ 2.3 millones por cuatro publicaciones patrocinadas de Instagram mientras estaba en cuarentena en su natal Madeira, Portugal. Ronaldo es la persona más seguida en Instagram, con más de 221 millones de seguidores.

