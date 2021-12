Sorpresivas declaraciones. Gianluigi Buffon, hoy en día arquero del Parma y leyenda viviente de la Juventus, reveló que el impacto que Cristiano Ronaldo tuvo en la ‘Vieja señora’ no fue del todo positivo, ya que el plantel perdió potencial como conjunto.

“La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Liga de Campeones el primer año que llegó, que fue el que estuve en el Paris Saint-Germain, y no pude entender qué sucedió”, comenzó diciendo el italiano.

“Cuando regresé, trabajé con CR7 durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo. Llegamos a la final de la Champions en 2017 porque éramos un equipo lleno de experiencia, pero sobre todo éramos un todo. Perdimos eso con Ronaldo”, añadió en entrevista con TUDN de México.

Otro futbolista que se refirió al paso de Cristiano Ronaldo por la Juventus fue Leonardo Bonucci, quien meses atrás dialogó con The Athletic de Inglaterra.

“La presencia de Cristiano nos influyó mucho. Solo entrenar con él nos dio algo extra, pero inconscientemente los jugadores empezaron a pensar que su sola presencia era suficiente para ganar partidos”, apuntó.

Cristiano Ronaldo dejó este año la Juventus para regresar al Manchester United | Foto: AFP.

“Empezamos a quedarnos un poco cortos en nuestro trabajo diario, la humildad, el sacrificio, las ganas de estar al día con tu compañero de equipo. En los últimos años, creo que puedes ver eso”, agregó.

Futuro de Buffon

El portero no quiso dar pistas sobre su futuro futbolístico. “Si me preguntas por lo que haré mañana, la verdad no sé si seré dirigente o técnico. Conociéndome creo que lo que quiero es mejorar. El hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. A lo mejor si hubiese ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir”, sentenció.

