A los 40 años, Cristiano Ronaldo continúa desafiando la lógica y persiguiendo cifras que parecen reservadas para la ficción. El gran anhelo personal sigue siendo alcanzar los 1.000 goles oficiales, un registro que lo colocaría en un lugar irrepetible dentro de la historia del fútbol. Pero no es el único récord que hoy lo mantiene bajo presión.

El portugués está cerca de ver interrumpida una racha que sostiene desde hace casi 15 años y que resume, mejor que ninguna otra estadística, su vigencia goleadora. La molestia que evidenció el último sábado, luego de que le anularan un tanto en la goleada 3-0 de Al-Nassr sobre Al-Okhdood, tuvo un trasfondo claro: ese gol no solo lo acercaba al millar, sino que también prolongaba una marca que aún no logra cumplir en este 2025.

Entre 2010 y 2024, de forma consecutiva, Cristiano firmó al menos un hat-trick por temporada. Son 15 años seguidos anotando tripletes, una regularidad al alcance de muy pocos incluso entre los máximos goleadores de todos los tiempos. Este año, sin embargo, la casilla todavía permanece vacía.

Ante Al-Okhdood creyó haber cortado la sequía, pero una posición adelantada milimétrica invalidó su definición y dejó la estadística en pausa. El calendario no da tregua: a Al-Nassr le queda apenas un compromiso antes del cierre del año.

La última chance será este martes 30 de diciembre, cuando el cuadro de Riad visite a Al-Ettifaq, octavo en la clasificación. Un reto exigente como visitante que definirá si el capitán portugués extiende su histórica serie o si, por primera vez en década y media, termina un año sin celebrar un hat-trick.

Rumbo a los 1.000 goles

Más allá de esta racha específica, el gran objetivo sigue intacto. Con el doblete del último fin de semana, Cristiano llegó a los 956 goles oficiales: 156 con la selección de Portugal y 40 en lo que va del 2025. Queda a 44 tantos de los 1.000, una meta que, manteniendo su promedio, podría alcanzar a inicios de 2027.

Aunque tratándose de Cristiano Ronaldo, nada es definitivo. El martes tendrá su última oportunidad para sostener una racha de 15 años y, al mismo tiempo, seguir alimentando una leyenda que aún se niega a escribir su último capítulo.