Cristiano Ronaldo no la pasa bien en el Manchester United . El delantero portugués no es titular y la mala relación que tiene con Erik ten Hag , técnico del equipo inglés, ya es notoria por las actitudes del futbolista.

A las constantes molestias por ser cambiado, Cristiano Ronaldo volvió a hacer noticia por ir a los vestuarios en el encuentro ante el Tottenham cuando todavía faltaban 4 minutos para el final del partido.

Según información de ESPN, debido a su comportamiento que en el Manchester United buscan deshacerse de Cristiano Ronaldo en el mercado de pases de enero, En el equipo inglés esperan ofertas luego del Mundial que jugará el futbolista con su selección.

Debido a que Cristiano Ronaldo está próximo a cumplir 38 años, la posibilidad de realizar una buena venta es complicada. A inicios de la temporada se especuló con un posible retorno de CR7 al Sporting de Lisboa.

Multa por su comportamiento

El Daily Mail indica que Cristiano Ronaldo deberá pagar 1 millón 114 mil dólares por su actitud en el duelo ante el Tottenham. Pese al triunfo, la acción de CR7 se llevó toda la atención de la prensa internacional.

“Estaba allí, lo he visto, pero no hablé con él. No presto atención a eso, me ocuparé de eso mañana. Ahora estamos celebrando la victoria. Quiero mantener el enfoque en el equipo. Fue magnífico lo de los once jugadores, también la actuación de los suplentes que entraron”, dijo Erik ten Hag.