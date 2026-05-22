Lleva 973 goles y le restan al menos 33 partidos en el año para llegar a su meta de 1.000 en el 2026: 11 con Portugal -entre amistosos, Mundial y UEFA Nations League- y 22 de la siguiente temporada con el mismo equipo de Arabia Saudita. Puede que Ronaldo esté celebrando el título en Medio Oriente (no ganaba uno desde el 2019), pero la mirada se encuentra en la Copa del Mundo y, sobre todo, en el récord individual de goleo.

1.000 es un número perfecto. Mil, no mil y uno o mil y dos. Para futuras generaciones que no pueden recordar el teléfono de papá o de mamá y tienen que ir al buscarlo en la base de contactos del iPhone o Galaxy, 1.000 es un número redondo y simple de memorizar en la actualidad. ¿Cuántos Mundiales tiene Brasil? 5. ¿Cuántos ha ganado Argentina? 3. ¿Cuántas Copa Américas ha conquistado el Perú? 2 ¿Cuántos goles ha marcado ‘CR7? 1000. Es fácil. Si les consulto la cantidad de tantos que ha marcado Messi, Pelé o Romario, probablemente escriban un Prompt en ChatGPT o hagan la consulta en Google para que respondan con 910, 770 y 761, respectivamente.

Para celebrar la Navidad con el trofeo conmemorativo, Ronaldo deberá tener un promedio de 0.81 por partido. Los que tienen en los últimos días una experiencia onírica con el ‘7’ de Portugal, llegando a dicha cifra en fase de grupos de la Copa del Mundo, tendrán que esperar a verlo. Partiendo -a falta de resultados- de que el último partido (27 de junio) de Portugal sea con Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, Cristiano debería rozar lo imposible en el próximo mes: anotar 27 veces en cinco duelos restantes, es decir, 5.4 por juego.

Cristiano Ronaldo lleva cuatro temporadas con Al Nassr. (Foto: Getty Images) / FAYEZ NURELDINE

Cuando Cristiano Ronaldo supere la barrera de los 1.000

Ahora, último, mientras se debaten en redes sociales las palabras de Luiz Felipe Scolari sobre el máximo goleador de la historia - “Nunca fue un crack como Messi o Ronaldinho, se convirtió en uno. Jugadores como Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo y Maradona ya saben dónde estará el balón; Cristiano, no. Era un jugador que buscaba oportunidades para ser un crack”- hay que recordar que -para él mismo- es el mejor de la historia. “No vi a nadie mejor que yo”, dijo.

“Todos los goles que convertí están en video, así que puedo demostrar que los convertí. Están todos en video. Respeto a todos, pero todos mis goles están certificados. Si quieres más, puedo traer videos de entrenamientos”, respondió un par de años atrás.

Cristiano Ronaldo es una de las gran figuras de la Copa del Mundo. (Foto: Getty Images) / Hector Vivas

En medio de lo que es esta carrera hacia una nota, El Comercio preparó un especial de ‘CR7’. Incluso, podrás saber los tipos de anotaciones que hizo en tu cumpleaños. Porque puede que llegue este año o -finalmente- lo haga a los 42, lo cierto es que el luso hará historia en el balompié y marque el final de una carrera cuando llegue a la meta que se propuso tiempo atrás.

Ronaldo es uno de los últimos héroes de nuestros tiempos. Con él, se acaba una época. Empezamos a ver sus goles en el cable con las narraciones del Bambino Pons, ahora los revisamos cada cierto tiempo en YouTube y -claro- en este interactivo. No habrá otro como él, al menos en 50 o 100 años de fútbol.

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