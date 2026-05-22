Por Raúl Castillo

Lleva 973 goles y le restan al menos 33 partidos en el año para llegar a su meta de 1.000 en el 2026: 11 con Portugal -entre amistosos, Mundial y UEFA Nations League- y 22 de la siguiente temporada con el mismo equipo de Arabia Saudita. Puede que Ronaldo esté celebrando el título en Medio Oriente (no ganaba uno desde el 2019), pero la mirada se encuentra en la Copa del Mundo y, sobre todo, en el récord individual de goleo.

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