Cristiano Ronaldo cerca del adiós: 10 momentos top o polémicos de su legendaria carrera | GALERÍA
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Cristiano Ronaldo cerca del adiós: 10 momentos top o polémicos de su legendaria carrera | GALERÍA
  • Cristiano Ronaldo cerca del adiós: 10 momentos top o polémicos de su legendaria carrera | GALERÍA
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    Cristiano Ronaldo cerca del adiós: 10 momentos top o polémicos de su legendaria carrera | GALERÍA

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    Cristiano Ronaldo cerca del adiós: 10 momentos top o polémicos de su legendaria carrera | GALERÍA

  • La llegada al Manchester United, su transformación de extremo adolescente y el salto de promesa a estrella. Sir Alex Ferguson fue fundamental en esa metamorfosis. En 2007 ganó su primera Premier League y un año después llegaría el Balón de Oro. (Photo by ANDREW YATES / AFP)
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    La llegada al Manchester United, su transformación de extremo adolescente y el salto de promesa a estrella. Sir Alex Ferguson fue fundamental en esa metamorfosis. En 2007 ganó su primera Premier League y un año después llegaría el Balón de Oro. (Photo by ANDREW YATES / AFP)

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    La llegada al Manchester United, su transformación de extremo adolescente y el salto de promesa a estrella. Sir Alex Ferguson fue fundamental en esa metamorfosis. En 2007 ganó su primera Premier League y un año después llegaría el Balón de Oro. (Photo by ANDREW YATES / AFP)

  • Uno de sus goles más espectaculares: aquel remate desde larga distancia en Old Trafford que ganó el primer Premio Puskás. Fue la despedida perfecta antes de marcharse al Real Madrid. (Foto: AFP)
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    Uno de sus goles más espectaculares: aquel remate desde larga distancia en Old Trafford que ganó el primer Premio Puskás. Fue la despedida perfecta antes de marcharse al Real Madrid. (Foto: AFP)

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    Uno de sus goles más espectaculares: aquel remate desde larga distancia en Old Trafford que ganó el primer Premio Puskás. Fue la despedida perfecta antes de marcharse al Real Madrid. (Foto: AFP)

  • Final de Copa del Rey, tiempo suplementario y un salto monumental para vencer a Pinto. El gol que comenzó a construir la rivalidad deportiva de Cristiano con Messi también desde el terreno de juego. (Foto: AFP)
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    Final de Copa del Rey, tiempo suplementario y un salto monumental para vencer a Pinto. El gol que comenzó a construir la rivalidad deportiva de Cristiano con Messi también desde el terreno de juego. (Foto: AFP)

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    Final de Copa del Rey, tiempo suplementario y un salto monumental para vencer a Pinto. El gol que comenzó a construir la rivalidad deportiva de Cristiano con Messi también desde el terreno de juego. (Foto: AFP)

  • En el Santiago Bernabéu, Cristiano se elevó para conectar un cabezazo que dejó congelado a David de Gea. No fue solamente un gol: fue una demostración física de aquello que hacía diferente al portugués. (Foto: AFP)
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    En el Santiago Bernabéu, Cristiano se elevó para conectar un cabezazo que dejó congelado a David de Gea. No fue solamente un gol: fue una demostración física de aquello que hacía diferente al portugués. (Foto: AFP)

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    En el Santiago Bernabéu, Cristiano se elevó para conectar un cabezazo que dejó congelado a David de Gea. No fue solamente un gol: fue una demostración física de aquello que hacía diferente al portugués. (Foto: AFP)

  • Tres goles en el debut mundialista, incluido aquel tiro libre en los últimos minutos para el 3-3. Uno de los mejores partidos individuales de su carrera en un Mundial. (Photo: William Volcov / Brazil Photo Press ) (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
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    Tres goles en el debut mundialista, incluido aquel tiro libre en los últimos minutos para el 3-3. Uno de los mejores partidos individuales de su carrera en un Mundial. (Photo: William Volcov / Brazil Photo Press ) (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)

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    Tres goles en el debut mundialista, incluido aquel tiro libre en los últimos minutos para el 3-3. Uno de los mejores partidos individuales de su carrera en un Mundial. (Photo: William Volcov / Brazil Photo Press ) (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)

  • Quizá la fotografía perfecta de Cristiano. En Turín, contra su futuro equipo, marcó una chilena extraordinaria y recibió una ovación de los propios hinchas de la Juventus. Un gol que terminó influyendo en su posterior fichaje. (Foto: AFP)
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    Quizá la fotografía perfecta de Cristiano. En Turín, contra su futuro equipo, marcó una chilena extraordinaria y recibió una ovación de los propios hinchas de la Juventus. Un gol que terminó influyendo en su posterior fichaje. (Foto: AFP)

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    Quizá la fotografía perfecta de Cristiano. En Turín, contra su futuro equipo, marcó una chilena extraordinaria y recibió una ovación de los propios hinchas de la Juventus. Un gol que terminó influyendo en su posterior fichaje. (Foto: AFP)

  • En 2019, ya con Juventus, necesitaba una noche gigantesca ante el Atlético de Madrid. Marcó tres veces y, después del tercer gol, protagonizó una celebración desafiante hacia la grada visitante. Fue Cristiano en estado puro. (Foto: AFP)
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    En 2019, ya con Juventus, necesitaba una noche gigantesca ante el Atlético de Madrid. Marcó tres veces y, después del tercer gol, protagonizó una celebración desafiante hacia la grada visitante. Fue Cristiano en estado puro. (Foto: AFP)

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    En 2019, ya con Juventus, necesitaba una noche gigantesca ante el Atlético de Madrid. Marcó tres veces y, después del tercer gol, protagonizó una celebración desafiante hacia la grada visitante. Fue Cristiano en estado puro. (Foto: AFP)

  • Aquí aparece el otro Cristiano: el de las polémicas. Su relación con Erik ten Hag terminó deteriorándose hasta desembocar en aquella entrevista explosiva con Piers Morgan. Poco después, rescindió su contrato con el United. (Foto: AFP)
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    Aquí aparece el otro Cristiano: el de las polémicas. Su relación con Erik ten Hag terminó deteriorándose hasta desembocar en aquella entrevista explosiva con Piers Morgan. Poco después, rescindió su contrato con el United. (Foto: AFP)

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    Aquí aparece el otro Cristiano: el de las polémicas. Su relación con Erik ten Hag terminó deteriorándose hasta desembocar en aquella entrevista explosiva con Piers Morgan. Poco después, rescindió su contrato con el United. (Foto: AFP)

  • La eliminación ante Marruecos fue uno de los capítulos más dolorosos de su carrera. Fernando Santos decidió sentarlo en los partidos decisivos y Cristiano terminó abandonando el campo entre lágrimas. Fue el comienzo del final de una era en Portugal. (Photo by Ayman Aref / NurPhoto via AFP)
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    La eliminación ante Marruecos fue uno de los capítulos más dolorosos de su carrera. Fernando Santos decidió sentarlo en los partidos decisivos y Cristiano terminó abandonando el campo entre lágrimas. Fue el comienzo del final de una era en Portugal. (Photo by Ayman Aref / NurPhoto via AFP)

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    La eliminación ante Marruecos fue uno de los capítulos más dolorosos de su carrera. Fernando Santos decidió sentarlo en los partidos decisivos y Cristiano terminó abandonando el campo entre lágrimas. Fue el comienzo del final de una era en Portugal. (Photo by Ayman Aref / NurPhoto via AFP)

  • En 2026 disputó su sexto Mundial, pero Portugal quedó eliminada ante España en octavos. Cristiano terminó el torneo sin conquistar el único gran trofeo que le faltaba: la Copa del Mundo. (Photo by Ayman Aref / NurPhoto via AFP)
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    En 2026 disputó su sexto Mundial, pero Portugal quedó eliminada ante España en octavos. Cristiano terminó el torneo sin conquistar el único gran trofeo que le faltaba: la Copa del Mundo. (Photo by Ayman Aref / NurPhoto via AFP)

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    En 2026 disputó su sexto Mundial, pero Portugal quedó eliminada ante España en octavos. Cristiano terminó el torneo sin conquistar el único gran trofeo que le faltaba: la Copa del Mundo. (Photo by Ayman Aref / NurPhoto via AFP)

Por Redacción EC

atraviesa el tramo final de una carrera legendaria y recientemente reconoció en Vogue que 2026 probablemente sea su último año como futbolista profesional. La noticia invita a repasar los momentos que marcaron su historia, desde su explosión en el Manchester United hasta su consolidación como una de las mayores figuras del fútbol mundial.

Su ascenso comenzó en Manchester, donde pasó de ser un extremo adolescente a convertirse en una estrella bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson. En 2009, antes de marcharse al Real Madrid, dejó uno de sus goles más recordados: el misil desde larga distancia ante el Porto que ganó el primer Premio Puskás.

Ya en España, protagonizó momentos inolvidables ante el Barcelona y el Manchester United, pero ninguno como su espectacular chilena contra la Juventus en 2018, que incluso provocó la ovación de los hinchas italianos. Con Portugal también escribió capítulos memorables, especialmente en Rusia 2018, cuando marcó un hat-trick ante España, incluido un tiro libre para el 3-3.

Pero su carrera también tuvo episodios polémicos. Su salida del Manchester United en 2022 tras una explosiva entrevista con Piers Morgan fue uno de los más recordados. En Qatar 2022 perdió la titularidad y quedó eliminado entre lágrimas ante Marruecos; cuatro años después, en su sexto Mundial, Portugal cayó frente a España en octavos. Ronaldo se acerca así al adiós sin haber conquistado el único gran trofeo que falta en su extraordinario palmarés: la Copa del Mundo.

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