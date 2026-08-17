Cristiano Ronaldo cerca del adiós: 10 momentos top o polémicos de su legendaria carrera | GALERÍA

Cristiano Ronaldo atraviesa el tramo final de una carrera legendaria y recientemente reconoció en Vogue que 2026 probablemente sea su último año como futbolista profesional. La noticia invita a repasar los momentos que marcaron su historia, desde su explosión en el Manchester United hasta su consolidación como una de las mayores figuras del fútbol mundial.

Su ascenso comenzó en Manchester, donde pasó de ser un extremo adolescente a convertirse en una estrella bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson. En 2009, antes de marcharse al Real Madrid, dejó uno de sus goles más recordados: el misil desde larga distancia ante el Porto que ganó el primer Premio Puskás.

Ya en España, protagonizó momentos inolvidables ante el Barcelona y el Manchester United, pero ninguno como su espectacular chilena contra la Juventus en 2018, que incluso provocó la ovación de los hinchas italianos. Con Portugal también escribió capítulos memorables, especialmente en Rusia 2018, cuando marcó un hat-trick ante España, incluido un tiro libre para el 3-3.

Pero su carrera también tuvo episodios polémicos. Su salida del Manchester United en 2022 tras una explosiva entrevista con Piers Morgan fue uno de los más recordados. En Qatar 2022 perdió la titularidad y quedó eliminado entre lágrimas ante Marruecos; cuatro años después, en su sexto Mundial, Portugal cayó frente a España en octavos. Ronaldo se acerca así al adiós sin haber conquistado el único gran trofeo que falta en su extraordinario palmarés: la Copa del Mundo.

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