La eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026 no solo marcó la despedida de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo, sino que también dejó al delantero con un registro que difícilmente hubiera querido alcanzar.

Con la derrota por 1-0, el capitán portugués llegó a ocho partidos perdidos en la historia de los Mundiales, igualando el récord de más derrotas para un futbolista en la competición.

Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota de Portugal en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra España, en Dallas, EE. UU., 06 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER

Con este resultado, Cristiano comparte este récord con otros cuatro futbolistas que también acumularon ocho derrotas mundialistas:

Mathew Leckie (Australia)

Son Heung-min (Corea del Sur)

Antonio Carbajal (México)

Hong Myung-bo (Corea del Sur)

Se trata de una estadística que refleja la longevidad y la cantidad de participaciones mundialistas de estos jugadores, quienes disputaron múltiples ediciones del torneo.

Cristiano Ronaldo y un INSÓLITO récord negativo: ¡Es el jugador con más partidos perdidos en la historia de los Mundiales!



❌ Son 8 y comparte la estadística con: Mathew Leckie, Son Heung-min Antonio Carbajal y Hong Myung-bo



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Portugal cayó sobre el final ante España

El partido parecía encaminado al tiempo extra hasta que, al 90+1, Mikel Merino, quien había ingresado desde el banco, recibió un preciso pase entre líneas y venció en el mano a mano al arquero Diogo Costa para marcar el 1-0 definitivo.

El gol selló la clasificación de España y la eliminación de Portugal.

Un adiós cargado de emoción

Tras el pitazo final, Cristiano Ronaldo rompió en llanto sobre el césped, consciente de que acababa de disputar el último Mundial de su carrera. Posteriormente, el propio delantero confirmó su despedida de las Copas del Mundo.

“Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente. Y seguir la vida”.

👀 Cristiano Ronaldo sacó chapa luego de la eliminación en manos de España y puso la Eurocopa que obtuvo en 2016 a la altura de un Mundial



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Además, aseguró marcharse satisfecho con el legado que deja en la selección portuguesa.

“He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial”.

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