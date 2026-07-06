Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota de Portugal en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra España, en Dallas, EE. UU., 06 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NE
Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota de Portugal en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra España, en Dallas, EE. UU., 06 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NE
Por Redacción EC

La eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026 no solo marcó la despedida de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo, sino que también dejó al delantero con un registro que difícilmente hubiera querido alcanzar.

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