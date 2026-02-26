Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo continúa expandiendo su legado más allá del campo. El delantero portugués adquirió el 25% de las acciones del UD Almería, convirtiéndose oficialmente en copropietario del club español mediante su empresa CR7 Sports Investments, en una operación que marca un hito en su faceta como empresario.

