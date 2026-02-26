Cristiano Ronaldo continúa expandiendo su legado más allá del campo. El delantero portugués adquirió el 25% de las acciones del UD Almería, convirtiéndose oficialmente en copropietario del club español mediante su empresa CR7 Sports Investments, en una operación que marca un hito en su faceta como empresario.

La inversión forma parte del proyecto liderado por el grupo saudí SMC, encabezado por Mohamed Al-Khereiji, actual propietario del equipo. Aunque no se revelaron las cifras del acuerdo, el movimiento refuerza la ambición del futbolista de involucrarse en la gestión deportiva y contribuir al crecimiento institucional de un club con aspiraciones de regresar a la élite.

El propio Ronaldo explicó que este paso responde a una ambición personal de larga data. “Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo”, afirmó el cinco veces Balón de Oro, quien destacó el potencial del Almería y su interés en apoyar el desarrollo deportivo y estructural de la institución.

Actualmente, el Almería compite en la Segunda División de España y se encuentra en la pelea por el ascenso, por lo que la llegada de Ronaldo como accionista representa un impulso estratégico tanto en lo deportivo como en lo mediático. Este movimiento también consolida la transición del portugués hacia el mundo empresarial, donde busca dejar una huella similar a la que construyó como uno de los mejores futbolistas de la historia.