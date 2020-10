Nada detiene a Cristiano Ronaldo. El futbolista dio positivo al coronavirus durante la concentración de la selección de Portugal. Sin embargo, el crack de la Juventus no quiere perder el tiempo y ha buscado la manera de mantenerse en forma en el menor tiempo posible para regresar a las prácticas del equipo de Turín.

Es por ello que decidió tomar un avión privado medicalizado y volver a su hogar en Italia, donde solo deberá estar aislado durante 10 días y no 14 como en Portugal. Allí se podrá ejercitar en solitario para no perder la excelente forma física que atesora. De hecho, ya ha mostrado a través de sus redes sociales que ya está trabajando para volver con fuerza.

“No dejes que lo que no puedes hacer se interponga en el camino de lo que puedes hacer”, fue el mensaje que publicó Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram, donde muestra claramente que, a pesar de estar pasando por un momento, no deja de hacer lo que más le gusta y exigirse al máximo.

Ya piensa en su regreso

El inicio de la Champions League es lo que más le preocupa. El próximo 28 de octubre deberá enfrentar al Barcelona de Lionel Messi en un encuentro que el ‘luso’ no se quiere perder por nada del mundo, y que el coronavirus ha estado a punto de quitarle.

Sin embargo, tras volar de Portugal a Turín, según afirma El Español, Cristiano podría haberse saltado los protocolos anti Covid, lo que podría traerle importantes problemas al jugador luso, ya que sus movimientos están siendo investigados y al no haber autorizaciones sanitarias, podría tener una sanción por parte del gobierno.

