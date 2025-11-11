La estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo aseguró este martes que el Mundial de 2026, que disputará con 41 años, será “seguro” el último de su carrera.

“Definitivamente sí”, respondió el actual delantero del Al-Nassr cuando se le preguntó si el próximo Mundial será el último. “Tendré 41 años y creo que será el momento” de retirarse como internacional, dijo en un foro sobre turismo en Arabia Saudita.

Ronaldo también habló sobre su retiro como profesional, asegurando que el momento de colgar las botas está cerca: “Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más”.

Portugal aún no está clasificado para la próxima Copa del Mundo, pero podría lograrlo si vence a Irlanda el jueves.

Ronaldo no le ha podido dar aún a Portugal un título mundialista y lo más cerca que estuvo fue en 2006, cuando la selección lusa perdió en semifinales contra Francia

***************

