Cristiano Ronaldo fue presentado este lunes como flamante jugador de la Juventus. El atacante portugués pasó los respectivos exámenes médicos, saludó a sus nuevos compañeros, así como al comando técnico. Luego, brindó una conferencia en la que respondió las inquietudes de los periodistas.

En un momento del encuentro con la prensa, Cristiano Ronaldo fue consultado sobre la rivalidad con otros futbolistas de la Seria A de Italia y con Lionel Messi. El ex Real Madrid dijo lo siguiente:

"No tengo rivalidades con los futbolistas. No es mi ética. No hago comparaciones. El reto es luchar para ganar todos los partidos. Haré lo mejor que pueda. Ustedes gozan de la rivalidad con Messi pero cada quien defiende su camiseta. Y en esta liga será lo mismo", dijo Cristiano.

Niños y jóvenes le han dado la bienvenida a Cristiano Ronaldo en la Juventus con su curioso festejo goleador. ¿Lo seguirá realizando en su nueva etapa como jugador de la 'Vieja Señora? (Video: SPORT1)

Como se recuerda, Cristiano Ronaldo pasó a Juventus luego de estar nueve años en Real Madrid. Con el club español, el atacante portugués ganó cuatro Champions League, tres de manera consecutiva, entre otros título.