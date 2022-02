Conforme a los criterios de Saber más

Aurelio Pereira, director de la escuela de menores del Sporting Lisboa, nuevamente escucha ruidos en el gimnasio del Centro de Entrenamiento del club. No se asusta, sabe el motivo. Ahí está Cristiano Ronaldo, con menos de 15 años, ejercitándose una vez más previo a un partido. Natural de Madeira, el delgado Cristiano siempre buscó romper récords. Teniendo claro desde niño que quería ser “el mejor del mundo”, hoy su anhelo pasa por ser el “mejor de la historia”. Este 5 de febrero está cumpliendo 37 años y en su huracanada carrera ha roto cuántas estadísticas se le cruzó. Aunque aún le quedan algunas por derrumbar.

“No me basta con ser el mejor de Portugal, quiero ser el mejor de siempre. En mi profesión quiero ser siempre el mejor, estoy haciendo historia paso a pase” , dijo en 2014, cuando ganó su tercera de sus cuatro Botas de Oro. No fue la primera ni la última vez que lo afirmó. De hecho, dicen que todos los días se lo repite para esforzarse al cien por ciento en cada entrenamiento.

‘CR7′ ha roto decenas de récords, pero los más resaltantes son los siguientes: máximo goleador en la historia del fútbol, máximo goleador y más partidos en Champions League, máximo artillero a nivel de selecciones. Además, ha sido campeón en Inglaterra, España e Italia, tres de las cinco mejores ligas del mundo.

Hoy, con 37 años, busca intentar darle rumbo a un Manchester United perdido. Y aunque su 2022 no inició bien -no ha podido anotar aún-, el portugués tiene por delante tres récords por batir. Ya dejó en claro su deseo de jugar tres o cuatro años más, así que no es utópico pensar en que puede lograrlo.

Los récords por batir

Cristiano Ronaldo parece un robot programado para anotar goles y batir marcas registradas en el fútbol. En medio de su batalla interminable con Lionel Messi, el luso ya apuntó a los siguientes récords que aún no llevan su nombre:

Máximo goleador ‘euroamericano’

‘CR7′ es el líder en la tabla histórica de goleadores, partidos jugados, ediciones disputadas, asistencias y victorias en la historia de la Eurocopa. Además, ya es el futbolista con más presencias y más goles en la suma de Euro y Copa del Mundo (21). Ahora, si sumamos los goles de la Copa América, el brasileño Ronaldo (25) y el argentino Gabriel Batistuta (23), tienen más goles en la acumulada de los tres torneos más importantes a nivel selecciones (Mundial, Eurocopa y Copa América).

El portugués tiene que primero clasificar al Mundial Qatar 2022 y luego a la Euro 2024, que se realizará en Alemania, para buscar esos cinco goles que lo catapulten a la cima de la tabla.

Goleadores de Mundial,

Copa América y Euro País Copa América Eurocopa Mundial Goles Ronaldo Brasil 10 - 15 25 Gabriel Batistuta Argentina 13 - 10 23 Ademir Brasil 13 - 8 21 Cristiano Ronaldo Portugal - 14 7 21 Pelé Brasil 8 - 12 20

Más goles en una temporada de Premier

Cristiano fue Bota de Oro en la temporada 2007-08 con 31 goles en 34 partidos de Premier League. Sin embargo, se quedó a unos tantos de Andrew Cole (34 goles en 40 partidos con el Newcastle en 1993-94), el jugador que más veces marcó en una campaña de liga inglesa. Hoy, el ‘Bicho’ tiene ocho festejos en 22 fechas jugadas, está muy lejos por ahora.

Más ‘Orejonas’

Hoy, Cristiano es el futbolista en actividad con más Champions League ganadas: cinco. Por eso lo apodaron el ‘Míster Champions’. Ganó uno con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid. Sin embargo, el que más veces levantó la ‘Orejona’ fue Francisco ‘Paco’ Gento, mítico jugador del Real Madrid que falleció hace poco. ‘Paco’ tiene seis Copas de Europa, uno más que el portugués.

