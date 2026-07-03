Por Kenyi Peña Andrade

La clasificación de Portugal a los octavos de final del Mundial 2026 desató una auténtica fiesta entre jugadores e hinchas. Tras el ajustado triunfo por 2-1 sobre Croacia, el plantel regresó al hotel de concentración, donde cientos de aficionados aguardaban para celebrar un nuevo paso en el torneo. El momento más esperado llegó cuando Cristiano Ronaldo apareció en el balcón acompañado por sus compañeros.