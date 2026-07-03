La clasificación de Portugal a los octavos de final del Mundial 2026 desató una auténtica fiesta entre jugadores e hinchas. Tras el ajustado triunfo por 2-1 sobre Croacia, el plantel regresó al hotel de concentración, donde cientos de aficionados aguardaban para celebrar un nuevo paso en el torneo. El momento más esperado llegó cuando Cristiano Ronaldo apareció en el balcón acompañado por sus compañeros.

El capitán saludó a los seguidores, levantó los brazos y respondió a los cánticos que bajaban desde la calle, en una escena cargada de emoción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Los futbolistas compartieron la alegría con los fanáticos durante varios minutos, agradeciendo el respaldo incondicional que los acompañó antes, durante y después del encuentro. La comunión entre el equipo y su gente dejó en claro la ilusión que existe por seguir avanzando en la Copa del Mundo.

¡COMO LO FESTEJÓ CRISTIANO! Ronaldo salió al balcón del hotel, junto al resto de los jugadores de Portugal, para celebrar con los hinchas la sufrida clasificación a 8vos de final del Mundial.



🎥 @selecaoportugal pic.twitter.com/7kABNAor9A — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026

Con el boleto a los octavos ya asegurado, Portugal cambia rápidamente el foco hacia el próximo desafío. Sin embargo, antes de volver a los entrenamientos, Cristiano Ronaldo y compañía quisieron regalarles un momento inolvidable a los miles de portugueses que convirtieron los alrededores del hotel en una verdadera fiesta de celebración.

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