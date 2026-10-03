Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo volvió a generar repercusión en Portugal, aunque esta vez no lo hizo con declaraciones. El delantero portugués le dio ‘like’ en Instagram a una publicación del exfutbolista brasileño Felipe Melo, quien cuestionó el trato que recibe el capitán de la selección lusa y estableció una comparación con Lionel Messi y su relación con la selección argentina.

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