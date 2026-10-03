Cristiano Ronaldo volvió a generar repercusión en Portugal, aunque esta vez no lo hizo con declaraciones. El delantero portugués le dio ‘like’ en Instagram a una publicación del exfutbolista brasileño Felipe Melo, quien cuestionó el trato que recibe el capitán de la selección lusa y estableció una comparación con Lionel Messi y su relación con la selección argentina.

El gesto del atacante de Al Nassr se produjo en medio de la controversia generada por su salida de la concentración de Portugal. Ronaldo abandonó el plantel después de una situación relacionada con el técnico Jorge Jesus y posteriormente señaló que explicará públicamente los motivos de su decisión.

¿Qué dijo Felipe Melo sobre Cristiano Ronaldo?

Felipe Melo salió públicamente en defensa de Cristiano Ronaldo y cuestionó la manera en que sus compañeros de Portugal lo han respaldado durante los últimos acontecimientos.

El exmediocampista brasileño comparó la situación de Ronaldo con la de Lionel Messi en Argentina. Según su apreciación, existe una diferencia entre el respaldo que los jugadores argentinos muestran hacia Messi y el que recibe Ronaldo de sus compañeros de selección.

Melo también hizo referencia al respeto que Ronaldo recibe de sus propios rivales y mencionó el episodio protagonizado por el danés Rasmus Højlund, quien ha expresado públicamente su admiración por el delantero portugués.

El ‘like’ de Cristiano Ronaldo que volvió a encender la polémica

El video con las declaraciones de Felipe Melo fue publicado en Instagram y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Entre las personas que marcaron ‘me gusta’ apareció el propio Cristiano Ronaldo.

Aunque el delantero portugués no acompañó el gesto con una declaración, su reacción llamó especialmente la atención debido al contenido del mensaje. Melo había cuestionado directamente el trato que recibe Ronaldo dentro de la selección y había establecido el contraste con Lionel Messi.

Medios de Portugal y España recogieron el gesto del atacante como un nuevo capítulo de la controversia que atraviesa actualmente el combinado luso.

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal?

La polémica comenzó después de que Ronaldo abandonara la concentración de Portugal durante la fecha FIFA. El atacante había quedado como suplente frente a Noruega y finalmente no ingresó al partido, situación que generó tensión alrededor del equipo dirigido por Jorge Jesus.

Posteriormente, Cristiano Ronaldo confirmó mediante sus redes sociales que había decidido abandonar el lugar de concentración luego de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y tras las declaraciones realizadas por el entrenador.

El futbolista indicó que explicará “a su debido tiempo” las razones que lo llevaron a tomar esa decisión. La Federación Portuguesa, por su parte, comunicó oficialmente su salida del plantel sin ofrecer mayores detalles sobre el episodio.