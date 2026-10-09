La polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, entrenador de Portugal, sumó una nueva voz. Dolores Aveiro, madre del delantero, rompió su silencio y defendió a su hijo tras la decisión de abandonar la concentración de la selección portuguesa en medio de su enfrentamiento con el técnico. “Siempre ha sido el héroe de Portugal. No lo valoran como deberían”, afirmó en declaraciones a la revista TV 7 Dias, en las que también expresó su tristeza por la manera en que se produjo la salida del capitán.

“Me siento triste, es normal. Fue un shock. Mi hijo podría haber salido por la puerta grande, pero salió por la puerta pequeña. No importa, Dios se ocupará”, manifestó Dolores Aveiro. La madre del futbolista reconoció que la situación la afectó emocionalmente e incluso contó que lloró al conocer lo sucedido. Pese a ello, aseguró que mantiene la confianza en que su hijo podrá superar este episodio, que ha generado una fuerte controversia en el fútbol portugués.

Aveiro también reveló detalles de la conversación que mantuvo con Cristiano después de que este abandonara la concentración. Según contó, el atacante le aseguró que explicaría su versión de los hechos cuando llegara el momento. “Me dijo: ‘Mamá, no te preocupes, voy a decir la verdad cuando estemos todos juntos’. Y yo le respondí: ‘Está bien, hijo, dale la vuelta a esto’”, relató. Además, señaló que le pidió mantener la calma, aunque reconoció que no consiguió convencerlo de actuar de otra manera.

🤬🇵🇹 La mamá de Cristiano Ronaldo, sobre la pelea de su hijo con Jorge Jesús: “Podría haber salido por la puerta grande y en cambio, salió por la pequeña… NO PASA NADA, DIOS SE OCUPARÁ. Le dije que mantuviera la calma pero bueno, él decidió hacer eso. Cristiano siempre ha sido el héroe de Portugal. NO LO VALORAN COMO DEBERÍAN. No reconocen el valor de Cristiano”. [@abolapt] — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 9, 2026

El conflicto se originó después de que Cristiano acusara a Jorge Jesús de incumplir su palabra. El delantero sostuvo que el entrenador le había comunicado que tendría minutos ante Noruega, después de realizar el calentamiento, pero finalmente no ingresó al campo. La situación empeoró tras una conferencia de prensa del técnico, cuyas declaraciones, según el futbolista, no respetaron lo que ambos habían conversado previamente. Ronaldo terminó abandonando la concentración de Portugal antes del encuentro ante Dinamarca y posteriormente publicó un comunicado para explicar su postura.

Mientras la controversia continúa, Dolores Aveiro insistió en que su hijo ha hecho mucho por el fútbol portugués y merece un mayor reconocimiento. “Él siempre ha sido el héroe de Portugal. No le dan el valor que Cristiano merece”, sostuvo. Por ahora, el futuro inmediato del delantero con la selección queda marcado por la disputa con el entrenador y la posibilidad de que la Federación Portuguesa de Fútbol adopte medidas disciplinarias. Cristiano, sin embargo, aseguró que mantiene su disposición a representar a su país si se encuentra en condiciones de hacerlo.

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