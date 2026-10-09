icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dolores Aveiro respaldó al delantero tras su salida de la concentración de Portugal. (Foto: Agencias)
Dolores Aveiro respaldó al delantero tras su salida de la concentración de Portugal. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

La polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, entrenador de Portugal, sumó una nueva voz. Dolores Aveiro, madre del delantero, rompió su silencio y defendió a su hijo tras la decisión de abandonar la concentración de la selección portuguesa en medio de su enfrentamiento con el técnico. “Siempre ha sido el héroe de Portugal. No lo valoran como deberían”, afirmó en declaraciones a la revista TV 7 Dias, en las que también expresó su tristeza por la manera en que se produjo la salida del capitán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.