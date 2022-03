Conforme a los criterios de Saber más

“Nadie me alcanzará”, quizás imaginó Ferenc Puskás cuando se retiró en 1966 siendo el máximo goleador de selecciones europeas (84 goles con Hungría). “Nadie me alcanzará”, quizá pensó Michel Platini en 1984 tras marcar para Francia en la final ante España el último de sus nueve tantos en una Eurocopa. “Nadie me alcanzará”, quizás predijo Ali Daei en 2007 cuando colgó los chimpunes con 109 gritos con la camiseta del seleccionado iraní. “Nadie me alcanzará”, quizá soñó Josef Bican en 1955 cuando dejó el fútbol con 805 goles. Para todos ellos, “Nadie” fue rebautizado con el nombre de Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, el ‘killer’ insaciable que este sábado, con un triplete ante el Tottenham, volvió a escribir su nombre con tinta indeleble en las páginas más doradas y brillantes de la historia: 807 festejos para el ahora máximo goleador de todos los tiempos, según la FIFA.

En Old Trafford, el Teatro de los sueños, ‘CR7′ cumplió con su más grande fantasía futbolística: mirar a todos desde lo más alto de la cima a punta de goles. Natural de Madeira, siempre ha buscado romper récords. Teniendo claro desde niño que quería convertirse “en el mejor jugador del mundo”, hoy su anhelo pasa por ser reconocido como el “mejor de todos los tiempos”. Estadística abrumadora, tratar de establecerse como el amo y señor del deporte rey es una condición que va más allá de marcar goles, pero ese es un gran argumento para entrar al debate.

Una semana después de la dura caída ante al Manchester City de Pep en la que no pudo estar por lesión, el luso mantuvo con vida al United como en sus mejores tiempos. Anotó a los 12′ con un zapatazo desde fuera del área. Vino el empate de los ‘Spurs’ con un gol de Harry Kane a los 35′. Tres minutos después, Cristiano volvió a la carga y puso el 2-1. A los 72′, Harry Kane, en contra, igualó el marcador. Y “Súper Ronaldo” nuevamente apareció para sellar el 3-2 final. En los momentos difíciles, decisivos, siempre está.

Con 807 en su cuenta personal, Cristiano superó, por fín, al austrohúngaro Josef Bican, quien hasta este 12 de marzo de 2022 -fecha importante en la historia del fútbol- era el máximo goleador en partidos oficiales de la historia, según FIFA. Detrás de ambos están Lionel Messi con 759, Pelé con 757 y Romario con 743. La ‘Pulga’, su archirrival dentro del campo, es el único que lo puede igualar en un futuro cercano.

El portugués volvió a inflar las redes después de casi un mes y convirtió su segundo triplete en la Premier League. La última y única vez que había logrado lo mismo fue en enero de 2008 en la goleada de los ‘Red Devils’ 6-0 ante Newcastle. Pasaron 14 años y el ‘Bicho’ está más vigente que nunca.

Quizá el mayor reto de Cristiano Ronaldo sea enfrentarse a la misma historia del fútbol. Con un registro tan largo como el ego de ‘CR7′, la riqueza estadística del arte de patear un balón brilla más que el oro. Con números que datan desde 1863, el portugués no solo está probándose a sí mismo, también a lo que sus ojos no han visto: el pasado. Y, con goles, está superando uno a uno.

Otros récords

Desde que Zinedine Zidane lo convenció que lo mejor era dejar la banda y convertirse en un ‘9′ con libertades, Cristiano Ronaldo ha sido una máquina de convertir goles. De todas las formas posibles y en todos los momentos. Así fue rompiendo récords e instalándose en el Olimpo del fútbol, a la par de otros astros.

En la Eurocopa 2021, el luso se convirtió en el máximo goleador de selecciones con 111 (hoy tiene 115), superando los 109 del iraní Ali Daei. Además de ser el máximo anotador en la historia del torneo con 14 tantos en 25 partidos. Por si fuera poco tiene el el récord de más goles en las Eliminatorias para la Euro con 31 en 35 encuentros. Y también tiene es el máximo anotador en las Eliminatorias para los Mundiales de todas las selecciones.

A nivel clubes, Ronaldo ostenta el récord de ser el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 450 goles en 438 partidos y consiguió ser el mayor goleador histórico de la Champions League con 140 tantos en 182 encuentros, dejando atrás a Lionel Messi (125). El torneo continental, su favorito, lo vio anotar 17 veces en 11 cotejos, algo que ningún otro futbolista ha podido lograr.

En cuanto a distinciones individuales, Cristiano Ronaldo es el único jugador en la historia, hasta el momento, que ganó dos veces el The Best que entrega la FIFA.

Récord Goles Cristiano Superó a... Máximo goleador en la historia 807 goles Josef Bican (Austria) - 805 Máximo goleador de selecciones 115 goles Ali Daei (Irán) 109 Goleador histórico en Europa 115 goles Ferenc Puskas (Hungría y España) 84 Máximo anotador de la Euro 14 goles Michel Platini (Francia) 9 Goleador histórico del Real Madrid 451 goles Raúl González 323 Máximo goleador de la Champions 140 goles Lionel Messi 125 Más goles en una edición de Champions 17 goles

Temporada 2013-2014 -

¿Le falta alguno?

Memorizar los récords que tiene Cristiano Ronaldo sobre sus hombros es una tarea casi imposible. Es más fácil recordar los que le faltan. Sí, el portugués aún tiene marcas por delante de su camino. Algunas más lejos que otras.

Con su triplete al Tottenham, ‘CR7′ llegó a los 96 goles en la Premier League, superó al neerlandés Ruud van Nistelrooy (95) y se convirtió en uno de los 34 máximos goleadores en toda la historia del torneo. Además, está cerca del Top10 de anotadores contra el ‘Big Six’ con 32 dianas. Wayne Rooney está en la cima por 54 festejos.

El ‘Bicho’, además, suma 136 tantos en la historia del Manchester United. Con 37 años, es difícil creer que logrará siquiera igualar a Roony (253) como máximo goleador de los ‘Red Devils’. Sí lo es en el Real Madrid, otro club histórico.

