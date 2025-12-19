Cristiano Ronaldo volvió a encender las redes sociales a sus 40 años al compartir una imagen en la que luce un físico impresionante tras una sesión de sauna, dejando claro que sigue manteniéndose en una condición atlética extraordinaria para su edad. La publicación, acompañada del mensaje “after sauna”, mostró su musculatura tonificada y provocó una ola de comentarios admirando su dedicación al cuidado físico incluso después de más de dos décadas en el fútbol profesional.

El astro portugués, actualmente jugador de Al-Nassr en Arabia Saudita y pieza clave de la selección de Portugal rumbo al Mundial 2026, ha demostrado que su cuerpo sigue siendo una herramienta fundamental en su rendimiento deportivo. Su disciplina en el entrenamiento, alimentación y recuperación ha sido crucial para mantener un nivel competitivo en el fútbol de élite, algo destacado por múltiples medios y seguidores que analizan su evolución física con asombro.

Más allá de la imagen, Ronaldo representa un caso único de longevidad deportiva. A sus 40 años, sigue compitiendo y siendo protagonista tanto en su club como en la selección, con una combinación de profesionalismo, constancia y hábitos saludables que le han permitido desafiar las expectativas sobre el paso del tiempo para un atleta. Esta foto apenas es un reflejo visual de un compromiso constante con su forma física.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, con miles de comentarios elogiando su condición física y su ética de trabajo, además de avivar el debate sobre hasta cuándo podría seguir activo en el máximo nivel. Para muchos, Ronaldo sigue redefiniendo los límites de lo que es posible para un futbolista de su edad, consolidando aún más su legado dentro y fuera del campo.