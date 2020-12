Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas que más duro trabaja. Siempre se le observa en un gimnasio o en un campo de fútbol. Siempre, incluso en sus vacaciones. El atacante de Juventus se tomó un pequeño descanso por Navidad pero ya regresó a los entrenamientos.

En su cuenta de Instagram, ‘CR7′ publicó una fotografía en la que se le observa con el uniforme de entrenamiento de Juventus junto a un mensaje motivacional.

“Un breve descanso que siempre recordaré por las mejores razones. Buenos momentos y buenos recuerdos con mi familia, amigos y cálidos fanáticos de Dubai. ¡Pero ahora es el momento de volver al trabajo! Las baterías están completamente cargadas . Así que puedo volver más fuerte y más motivado que nunca , para perseguir nuestros ambiciosos objetivos de temporada en la Juventus, no solo en Italia sino también en Europa. Hasta el final”, publicó Cristiano.

Cristiano Ronaldo y el mensaje publicado en Instagram. (Captura: Instagram)

A Cristiano no le gusta jugar sin público

El delantero portugués, que el domingo se llevó a casa el premio al mejor jugador de siglo durante la gala del Globe Soccer Award, se refirió a la amarga experiencia de reactivar el fútbol sin los aficionados en las graderías. El astro de la Juventus desveló cómo se ha sentido estos meses sin el aliento incondicional de los suyos y la presión que ejercen los oponentes en los diferentes campos.

“Voy a ser honesto. Jugar en estadios vacíos es aburrido, en mi opinión. Respeto todos los protocolos y por supuesto que la salud es lo primero, pero no me gusta. Lo hago porque por encima de todo amo el fútbol, mi pasión es el fútbol. Juego por mi familia, por mis hijos, por mis amigos, por mis fans, pero no me gusta jugar así. Es muy difícil”, reconoció ‘CR7’ en la ronda de preguntas durante la ceremonia en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

“Me gusta escuchar a la gente gritar y que hagan ‘ssiuuuuuuhhhh’. Ver como en todo el mundo la gente y otros jugadores hacen el grito me motiva. Espero que en 2021 las normas cambien y podamos ver los estadios llenos de público porque la pasión sin aficionados no es nada”, manifestó Cristiano Ronaldo sobre el sentir de sus colegas frente a las nuevas condiciones en el fútbol en tiempo de pandemia.