En sus inicios, Cristiano Ronaldo siempre fue criticado por su sentido ‘egoísta’ a la hora de jugar fútbol. Dotado de una gran capacidad técnica, el entonces joven delantero luso solía recurrir a su buen regate para pasar a los rivales, antes de siquiera pensar en jugar en equipo. Sin embargo, todo esto cambió cuando se unió a las filas del Manchester United.

Tal y como recuerda este viernes su excompañero en los ‘red devils’, Darren Fletcher, en una entrevista con ‘The Lockdown Tactics’, no fue hasta que la llegada de Cristiano a Manchester que el luso aprendió el valor de la palabra ‘compañerismo’, cuando de la mano de Sir Alex Ferguson y su asistente Walter Smith, Ronaldo moldeó su estilo de juego.

“En sus primeros años pasó un momento complicado en el vestuario. Había veces que retenía mucho el balón y no tomaba buenas decisiones con él en los pies. Le tuvieron que decir algunas verdades a la cara, pero lo aceptó bien. Tiene una gran personalidad”, empezó contando Fletcher, sobre cómo era el actual delantero de la Juventus antes de ser sometido al ‘método de Smith’.

El exjugador del United, West Bromwich, entre otros, desveló en parte de su charla con la citada fuente que el entonces asistente de Ferguson se comprometió a hacer madurar a CR7 de alguna u otra forma. Condiciones tenía, y de sobra, pero Cristiano tenía que aprender a ser menos egoísta. Para ello, Walter Smith aplicó un peculiar método para ayudarlo, aunque este era algo violento según explica el propio Fletcher.

“Cuando llegó, decidió que no pitaría faltas en el entrenamiento. Yo sabía que era por Ronaldo. Los chicos volaban los unos a por los otros y Cristiano tenía moretones de las patadas que le daban. Antes no hacíamos faltas suaves pero te las pitaban. Cristiano hacía el regate, te sacaba la falta, se reía y agarraba el balón. Así, Walter decidió no pitar faltas en el entreno. Ronaldo durante dos semanas se volvió loco. Decía ‘¿Quién es este escocés? ¿Qué es esto?’”, recordó.

No obstante, Fletcher añadió que con el tiempo Cristiano entendió el motivo del porqué Walter Smith no pitaba las faltas contra su persona: tenía que jugar en equipo. “Sinceramente, es impresionante lo rápido que Cristiano empezó a tocarla y correr porque sabía que no le iban a pitar falta y que no tenía sentido quedarse con el balón. Así, empezó a meter más goles y llegar más a posiciones de gol'', agregó.

“En la segunda parte de la temporada, cuando llegó Walter Smith, Cristiano dio un gran paso adelante. Me acuerdo de él muy enojado, aceptando rápido lo que había y empezando a jugar a uno o dos toques, tocando y corriendo más sin balón. Así metía más goles”, contó Fletcher, que no dejó de decantarse y elogiar la manera como Walter Smith ‘cambió’ para bien a Ronaldo.

Finalmente, el exfutbolista sentenció: “Smith consiguió que algo hiciera ‘click’ en la cabeza de Cristiano y pensara ‘Regatear está bien, pero este entrenador me ha hecho ver que si muevo el balón rápido y corro, con mi físico seré más efectivo’. Una gran gestión. Walter Smith siempre estaba al lado de sir Alex. Era un entrenador genial y un tipo increíble. Tuvo un gran impacto cuando llegó al United. Todos los chicos siguen hablando maravillas de él. Un hombre y un entrenador fantástico", culminó.

