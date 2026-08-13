“¿Quién llegó?”: El nuevo look de Cristiano Ronaldo que genera revuelo en redes sociales.

Cristiano Ronaldo reapareció este jueves en la sede del Al Nassr y sorprendió a sus seguidores con un nuevo look, apenas un día después de que se conociera su boda con Georgina Rodríguez. El portugués llegó a las instalaciones del club saudí tras pasar unos días en Portugal, donde habría celebrado una ceremonia íntima junto a su pareja.

El propio Al Nassr anticipó la llegada de su máxima figura a través de sus redes sociales: “¿Quién llegó hoy a la sede del Al Nassr?”. La publicación estuvo acompañada por una fotografía del delantero, quien lució su renovada imagen y rápidamente captó todas las miradas.

Ronaldo también mostró su nuevo estilo en Instagram. El atacante luce el cabello más corto en la parte superior, con un tono castaño claro y los laterales rapados con un degradado. El cambio de imagen no tardó en recorrer las redes sociales.

¡VOLVIÓ CON NUEVO LOOK! Cristiano Ronaldo regresó a Al Nassr y sorprendió con su nuevo aspecto en el pelo. ¿Cómo le queda?



📸 @AlNassrFC pic.twitter.com/j7VCK7vJmP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2026

Como se sabe, el portugués confirmó el matrimonio el pasado 11 de agosto con una fotografía de sus manos entrelazadas y dos alianzas de oro amarillo. Después de la ceremonia, ambos viajaron a Riad en el jet privado del futbolista, aunque Ronaldo todavía no retomará inmediatamente la competencia oficial.

El delantero recibió una licencia extraordinaria por parte de Al Nassr tras su participación en el Mundial, por lo que se perderá los dos primeros partidos de la nueva temporada de la Saudi Pro League. Mientras tanto, Ronaldo mantiene otro objetivo personal: con 978 goles, está a solo 22 tantos de alcanzar las 1.000 anotaciones en su carrera.

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