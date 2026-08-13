“¿Quién llegó?”: El nuevo look de Cristiano Ronaldo que genera revuelo en redes sociales.
“¿Quién llegó?”: El nuevo look de Cristiano Ronaldo que genera revuelo en redes sociales.
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo reapareció este jueves en la sede del Al Nassr y sorprendió a sus seguidores con un nuevo look, apenas un día después de que se conociera su boda con Georgina Rodríguez. El portugués llegó a las instalaciones del club saudí tras pasar unos días en Portugal, donde habría celebrado una ceremonia íntima junto a su pareja.

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