Cristiano Ronaldo anotó su gol 959, pero no pudo celebrar con Al Nassr. Su equipo cayó 3-1 ante Al Hilal y se alejó de los primeros lugares de la Saudí Pro League. (Foto: AP)
Redacción EC
Con , Al Nassr perdió el clásico de la Saudí Pro League ante Al Hilal por 3-1. El resultado pone al equipo del portugués a siete puntos de su rival; sin embargo, lo llamativo de la jornada fue el polémico gesto que hizo CR7 al ser sustituido del partido.

La acción sucedió casi al final del partido. Cristiano ya se había retirado del campo para permitir el ingreso de Wesley Gassova. Cuando estuvo sentado en el banco, las cámaras de televisión enfocaron al astro portugués, quien hizo señales de amago.

En la cancha, Al Nassr estab resignado. El arquero Nawaf Al-Aqidi fue expulsado a los 60′ y le cobraron un penal casi al final del partido. Con ello, el equipo de CR7 se alejó del primer lugar de la tabla de posiciones.

Más allá del resultado, en lo individual, Cristiano anotó un gol y alcanzó los 959 tantos en su carrera profesional. El ‘Bicho’ está cada vez más cerca de los 1000 goles, una cifra que quiere batir antes de retirarse del fútbol.

