Por José Antonio Bragayrac

Qué más puede ofrecer Lionel Messi ya a los 39 años luego de haberlo ganado todo, nos preguntamos antes del inicio del Mundial 2026 y el argentino responde como mejor sabe hacerlo: haciendo de lo extraordinario un lugar común en su rol en la cancha. Tres goles, tres golazos ante Argelia y luego, por si fuera poco, un doblete frente a Austria y una joya de tiro libre ante Jordania. Fin. ¿Se le puede discutir algo? Por dos décadas, el único capaz de cuestionar su lugar entre las leyendas fue Cristiano Ronaldo, otro iluminado de la pelota que también compite en su sexta Copa del Mundo, la que será muy seguramente la última gran disputa de ambos dentro de una cancha. Porque fuera, seguirán compitiendo por eso que atrae la fama y el éxito: el dinero.

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