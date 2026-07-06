Durante casi veinte años, Cristiano Ronaldo ha sido el futbolista al que todos perseguían. Ahora, a los 41, también persigue: un Mundial que aún no pudo levantar y la última imagen para completar una carrera irrepetible.

Del otro lado aparece Lamine Yamal, 18 años (cumplirá 19 el lunes 13), demasiado joven para cargar con el peso de una época, pero señalado como el próximo dueño del fútbol. Más aún, observado como la única figura que aún no muestra lo mejor de su repertorio en esta Copa del Mundo a diferencia de, por ejemplo; Haaland, Mbappé, Messi, Vinícius y hasta Harry Kane. Ese es el escenario que rodea el imperdible Portugal – España de esta tarde (2:00 p.m.) en Dallas.

Hay algo conmovedor en esa insistencia de Cristiano, una exigencia que también sugiere obligación. Con Messi -su archirrival de récords- imparable y goleador en Argentina, el luso disfraza una responsabilidad aún mayor con confianza y compromiso.

Eso sí, al luso le está costando con un Portugal abundante en apellidos de artistas que aunque ganan, hasta ahora han dejado la sensación de que no encajan juntos. O más bien: le está costando a un Portugal que parece sacrificar su mejor versión para cumplirle el sueño a Cristiano. Ambas versiones son válidas por lo visto hasta ahora.

Lo cierto es que mientras que España casi camino hasta esta etapa de la Copa sin despeinarse, Portugal pasó más apuros de los que tenía contemplados con duelos discretos ante Congo y Colombia -ambos empates-.

Esta vez no habrá posibilidad de un empate, solo prórroga y penales para constatar que el mito de Cristiano podrá seguir creciendo una fase más en esta Copa del Mundo o contemplar su adiós definitivo en la máxima competencia de selecciones. Sea cual sea el final de esta novela, algo nos asegura CR7 esta tarde: lágrimas de leyenda.

Cristiano Ronaldo fue clave en la victoria de Portugal. (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP) / TOBIAS SCHWARZ

—La hora del local—

Luego de construir la pasión por el fútbol a base de marketing y una MLS que se reinventó con la llegada de Messi, el local Estados Unidos intentará en Seattle reafirmar su condición de sorpresa y favorito a las instancias finales.

No lo tendrá sencillo frente a Bélgica, su primer rival de jerarquía en esta Copa. Con tres ediciones consecutivas llegando hasta octavos de final, el cuadro de Tillman y Pulišić buscará igualar la hazaña de Corea-Japón 2002, cuando llegó hasta cuartos de final.

Al frente estarán los belgas con la última gran oportunidad de su generación dorada en manos de De Bruyne y con un Lukaku tocado con varita mágica desde el banco de suplentes.

Si en Rusia 2018 dieron cátedra hasta el tercer lugar del podio, en Qatar 2022 les tocó ser un desastre hasta la fase de grupos. Hoy solo uno dará el siguiente paso.

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