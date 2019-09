Cristiano Ronaldo fue elegido como el 'Jugador del Año' en Portugal, por encima de Joao Félix

Cristiano Ronaldo ganó este lunes a Joao Félix en la gala "Quinas de Ouro" de Portugal, donde fue distinguido como "Jugador del año".

Se trata de un evento organizado por la Federación Portuguesa de Fútbol, la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol (ANTF) y el Sindicato de Jugadores Profesionales de Fútbol (SJPF) en el que cada año distinguen a los mejores futbolistas, en categoría masculina y femenina, de Portugal.

Al recoger el galardón, el crack luso recordó que para él, el año 2019 "fue un año extremadamente complicado a nivel personal".

Y manifestó que "este mundo va tan rápido, con las redes sociales, por la prensa, que es una jungla", a la vez que instó a los asistentes de la gala, celebrada en Lisboa, a que "nunca se dejen influir por la prensa".

La jugadora del año fue Jéssica Silva, una futbolista que la pasada temporada militó en el Levante y que esta campaña fichó por el Lyon francés.

El equipo del año de fútbol masculino fue para el Benfica, club que también se llevó el galardón en la categoría femenina.

En fútbol sala, el jugador del año fue Ricardinho (Inter Movistar) y el premio a la mejor jugadora se lo llevó la cierre Fifó.

En la categoría de entrenadores, el del Benfica, Bruno Lage, se llevó el premio, mientras que el seleccionador de Portugal, Fernando Santos, fue galardonado con la distinción Quinas de Platina.

También fue elegido el mejor "once" de la pasada Liga de Portugal, en el que entraron, entre otros, Casillas, Militao, Joao Félix o Grimaldo.

El Consejo "Quinas de Ouro" está presidido por el exfutbolista luso Luis Figo y forman parte de él exjugadores como el delantero Pauleta (ex del Salamanca y Deportivo de la Coruña) o el que fuera portero del Barcelona y Oporto Vítor Baía.

Mejor once de la Liga de Portugal, temporada 2018-2019



Porteros: Iker Casillas (Oporto).



Defensas: Éder Militão (Real Madrid, ex del Oporto), Rúben Dias (Benfica), Alex Telles (Oporto) y Grimaldo (Benfica);



Medios: Danilo Pereira (Oporto), Pizzi (Benfica) y Bruno Fernandes (Sporting);



Delanteros: Rafa Silva (Benfica), Seferovic (Benfica) y João Félix (Atlético de Madrid, ex del Benfica).

Fuente: EFE