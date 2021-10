Conforme a los criterios de Saber más

No es fácil digerir una derrota en un clásico. Menos si esta es una goleada como la que le propinó Liverpool por 5-0 al Manchester United en la Premier League. Fue una jornada de terror para los Red Devils y también para Cristiano Ronaldo que perdió los papeles. Pasó de ser figura ante el Atalanta en Champions League a pasar desapercibido en este encuentro.

Cristiano Ronaldo tuvo dos jugadas de las que todo el mundo está hablando su gol anulado por fuera de juego, y la fuerte acción que tuvo con Curtis Jones a poco de terminar el primer tiempo entre Manchester United y Liverpool.

El equipo de Jürgen Klopp ganaba 3-0 cuando Cristiano Ronaldo fue a buscar un balón sobre la línea final del campo de Liverpool. Curtis Jones cubrió muy bien el balón que no dejó chance para que ‘CR7′ se lo quitara.

Emiliano Martínez provocó a Cristiano Ronaldo para que ejecute penal.

El resultado, la bronca, la impotencia por no poder hacer nada, llevó a que Cristiano Ronaldo descargue toda su furia con el jugador de Liverpool. El ex Real Madrid y Juventus no dudó en llevar al suelo a Curtis Jones y ya en el piso pateó el balón sobre el defensa.

Esta acción generó el rechazo de los jugadores de Liverpool que fueron a reclamarle airadamente a Cristiano Ronaldo. El portugués solo se ganó la amarilla, pero esa jugada era una clara agresión que ameritaba una tarjeta roja.

Esta no es la primera vez que Cristiano pierde los papeles. A lo largo de su carrera tuvo algunos comportamientos que dejaron mucho que desear. En esta nota repasamos algunas acciones del portugués que fueron las más comentadas.

-PELEA CON SARRI-

Una de las cosas que le fastidia a Cristiano Ronaldo es cuando lo sustituyen. Ese ha sido uno de sus grandes problemas que no ha podido contener el astro portugués. En su estadía en la Juventus tuvo varios roces con Maurizio Sarri.

“Es una gestión que no es sencilla, Ronaldo es una multinacional: tiene intereses personales que deben combinarse con los del equipo. Es una situación difícil de manejar”, declaró Sarri luego de dejar la Juventus.

El técnico no tuvo una buena relación con Cristiano Ronaldo. Las veces que lo cambiaba, le portugués siempre le reclamaba. Lo hizo en un partido de Champions ante Lokomotiv y ante el Milan por la Serie A.

¿Hubo insulto de Cristiano Ronaldo para Sarri tras ser reemplazado en Juventus? ¡Lo repasamos en #SportsCenter! pic.twitter.com/eHcdAh1F5M — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2019

-EMPUJÓN A GUARDIOLA-

En un Barcelona vs. Real Madrid jugando en el 2010 tuvo una negativa reacción con Pep Guardiola, técnico del equipo catalán. El equipo del portugués perdía 2-0 y sobre la media hora del partido, CR7 fue a buscar el balón cerca a la zona técnica de los culés.

Pep Guardiola agarró el balón y demoró en la entrega a Cristiano Ronaldo. El técnico quiso demorar la jugada. Esto molestó al portugués quien le propinó un memorable empujón. Tras esta acción, el técnico se tomó el rostro y se inició una gresca en medio del Camp Nou.

El árbitro del partido, Iturralde González, sancionó a Cristiano Ronaldo con una tarjeta amarilla. Mientras que Pep Guardiola solo le llevó una advertencia verbal. “Son cosas que pasa en el juego y ya está”, dijo el técnico en conferencia de prensa al final del partido.

-GESTOS PROVOCADORES-

Cristiano Ronaldo a lo largo de toda su carrera fue expulsado en once ocasiones. Una de esa se dio en el año 2015, cuando el Real Madrid enfrentaba al débil Córdoba por la liga española. El partido iba 1-1 y a los 81 minutos, el portugués descargó toda su frustración sobre Edimar.

El jugador de Córdoba cubrió muy bien a Cristiano Ronaldo y el portugués no le gustó nada que Edimar lo sujete del hombro. Entonces, se lo sacó de encima con un puñete y una patada. CR7 fue expulsado y en el camino hacia las duchas, comenzó a hacer gestos provocadores hacia el banco.

Cristiano Ronaldo y su gesto luego de la expulsión. (Foto: AFP).

También es recordado sus gestos que le hizo al Atlético de Madrid cuando jugaba para la Juventus. El partido de ida jugado en Madrid había terminado 2-0 a favor de los Colchoneros, en la zona mixta Cristiano Ronaldo provocó a todos dando una declaración muy fuerte.

“Yo tengo 5 Champions, Atlético tiene 0″, repitió como 2 veces mientras abandonaba el estadio. A Cristiano Ronaldo no le gustó nada todo lo que se vivió en aquel partido por Champions League.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Hincha de Talleres reveló anécdota con Lionel Messi. (Video: TyC Sports)