La vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United ha generado gran expectativa en los hinchas, aunque tendrán que esperar unos días para verlo en acción. El goleador se encuentra con la selección de Portugal para jugar las Eliminatorias Qatar 2022, pero se revelaron sus primeras fotos con la nueva piel de los ‘Red Devils’.

A través de sus canales oficiales, el histórico equipo inglés compartió las primeras imágenes de ‘CR7′ con la camiseta de la temporada 2021-22. En las postales se observa al exjugador del Real Madrid y la Juventus con una gran sonrisa, seguramente esperando con ansias su primer partido.

“El ícono del equipo actualmente se encuentra en Portugal preparándose para jugar con su equipo nacional, pudo tomarse un tiempo para familiarizarse con los fantásticos hilos de Adidas de esta temporada”, escribió Manchester United a través de su web. No obstante, hay un detalle que todavía no se confirma.

A lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo se ha caracterizado por usar el dorsal ‘7’ en sus equipos, pero todavía no se conoce si se mantendrá esa tendencia en esta vuelta a Old Trafford. “Todavía no se ha revelado el número que usará, pero aquí podemos mostrarlo vistiendo la camiseta”, agregó el club en el comunicado.

Cristiano Ronaldo en el Manchester United. (Foto: @ManUtd)

Tuvieron que pasar 12 años para que ‘CR7′ pueda volver a vestir la camiseta del Manchester United, tras las seis temporadas que vivió ahí en el inicio de su carrera (desde 2003 a 2009). En esa primera etapa en la institución inglesa, el atacante logró anotar 118 goles en 292 partidos entre todas las competencias.

En ese lapso de tiempo, Cristiano Ronaldo fue clave para el título de la Champions League que logró el United (2007-08), curiosamente el último que ganó el club. Ahora, con mayor experiencia y con un estilo diferente en su juego, el portugués buscará encaminar al club a la gloria internacional nuevamente.