Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo envió un emotivo mensaje de apoyo e invitó a uno de sus partidos a Andrés Mieles, un niño venezolano de 10 años que sobrevivió a los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio. El video del futbolista se hizo viral rápidamente, conmoviendo a millones de personas en las redes sociales.

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