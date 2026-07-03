Cristiano Ronaldo envió un emotivo mensaje de apoyo e invitó a uno de sus partidos a Andrés Mieles, un niño venezolano de 10 años que sobrevivió a los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio. El video del futbolista se hizo viral rápidamente, conmoviendo a millones de personas en las redes sociales.

Andrés fue rescatado milagrosamente de entre los escombros de su vivienda tras el fuerte sismo. Lamentablemente, perdió a toda su familia en el colapso estructural. Y debido al fuerte impacto de las estructuras, los médicos del Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas tuvieron que amputarle una de sus piernas.

Mientras se recuperaba en la camilla, se difundió que su mayor deseo era conseguir la figurita de Cristiano Ronaldo, su ídolo para completar el álbum del Mundial 2026. Esto originó una masiva campaña digital en plataformas bajo la etiqueta #UnSaludoDeCristiano.

A través de un video difundido en redes, el capitán de la selección de Portugal le dedicó estas palabras desde su concentración: “Hola Andrés, ¿qué tal? Te hago este vídeo para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno, te quiero invitar a ver un partido mío y para disfrutar, ¿vale? Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo. Fuerza, hermano”.